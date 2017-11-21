В Приморье установили личности агрессивных посетителей зоопарка
Сотрудникам приморской полиции удалось выяснить, кто грубо обращался с животными зоопарка «Чудесный», передает РИА Новости.
Сотрудникам приморской полиции удалось выяснить, кто грубо обращался с животными зоопарка «Чудесный», передает РИА Новости.
Сейчас опрашиваются очевидцы происшествия и работники зверинца.
Как ранее сообщалось, двое посетителей зоопарка пнули поросенка, дергали за шерсть верблюда, кидали камни и плевали в льва и тигрицу.
Наглых визитеров охрана вывела за пределы зверинца.
Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.