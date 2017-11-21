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10:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье установили личности агрессивных посетителей зоопарка

Сотрудникам приморской полиции удалось выяснить, кто грубо обращался с животными зоопарка «Чудесный», передает РИА Новости.

Сейчас опрашиваются очевидцы происшествия и работники зверинца.

Как ранее сообщалось, двое посетителей зоопарка пнули поросенка, дергали за шерсть верблюда, кидали камни и плевали в льва и тигрицу.

Наглых визитеров охрана вывела за пределы зверинца.

Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

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