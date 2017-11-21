Жалобы граждан помогли расправиться с пьяными водителями

За десять месяцев 2017 года ГИБДД зафиксировало почти на 16% меньше таких ДТП, чем за тот же период годом ранее. В январе-сентябре случилось 12,7 тысячи таких аварий. Смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей также сократилась — на 23,7% до 3,3 тысячи ДТП с летальным исходом, пишут «Известия».

В ГИБДД отмечают, что регулярно проводятся целевые профилактические мероприятия для проверки состояния водителей. В общей сложности, по данным Госавтоинспекции, с начала 2017-го удалось выявить 534 тысячи случаев, когда за рулем были нетрезвые водители. В эту статистику попали и автомобилисты, которые отказались от медицинского освидетельствования.

Нетрезвых автомобилистов помогают выявлять и активные граждане, добавили в ГИБДД. Речь идет о представителях общественных организаций, персонале заправок, придорожных кафе и магазинов, водителях общественного транспорта. Увидев пьяного автомобилиста, они обращаются в полицию, которая отправляет на его поимку наряд ДПС. Так было задержано более 28 тысяч водителей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что причина снижения количества аварий с нетрезвыми водителями — в ужесточении санкций за езду в пьяном виде. В 2015 году за повторное нарушение ввели уголовное наказание. «Когда водителей просто лишали прав, они продолжали ездить, и даже больше позволяли себе, думая, что им уже ничего не грозит. Ужесточение наказания поумерило пыл тех, кто любит нетрезвым садиться за руль», — пояснил эксперт.