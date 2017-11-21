Самара оказалась на 33 месте в экологическом рейтинге российских городов

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В экологическом рейтинге приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте — Казань. Они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». На третьем месте оказался Воронеж, на четвертом — Магас, на пятом — Вологда, на шестом — Горно-Алтайск, на седьмом — Оренбург, на восьмом — Грозный, на девятом — Йошкар-Ола, на десятом — Владикавказ. Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург — на 26.

Самара заняла 33 место, Тольятти расположилось на строчку выше.

Более 30 городов рейтинге получили самое низкое место — 70-е — за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель — оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов ОНФ. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.