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13:31 (мск), источник: Volga News

Самара оказалась на 33 месте в экологическом рейтинге российских городов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с Минприроды России на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований со всех регионов страны, подготовили «Экологический рейтинг российских городов — 2017».

Источник: Reuters

В экологическом рейтинге приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте — Казань. Они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». На третьем месте оказался Воронеж, на четвертом — Магас, на пятом — Вологда, на шестом — Горно-Алтайск, на седьмом — Оренбург, на восьмом — Грозный, на девятом — Йошкар-Ола, на десятом — Владикавказ. Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург — на 26.

Самара заняла 33 место, Тольятти расположилось на строчку выше.

Более 30 городов рейтинге получили самое низкое место — 70-е — за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель — оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов ОНФ. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

«Совместно с представителями муниципальных образований общественники Народного фронта Самарской области в этом году провели 200 рейдов, организовали 24 экологических акции и субботника по очистке прибрежных зон реки Волги в районе Национального парка “Самарская Лука”, Студеного оврага и Воронежских озер города Самары, Васильевских озер города Тольятти. Участники акции собирали мусор с прибрежной полосы, разделяли твердые коммунальные отходы на фракции, мусор был вывезен и утилизирован. Участие студентов и учащихся в подобных акциях на деле формирует у молодых граждан экологическую культуру, чувство ответственности, отношение к окружающему миру как к своему дому. Нам важно, чтобы полезные инициативы по уборке городов и экологических зон от свалок, появившиеся в Год экологии, были продолжены, и в последующем, я уверен, Самара и Тольятти займут более достойное место среди лидеров экологических рейтингов», — отметил координатор центра общественного мониторинга экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.

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