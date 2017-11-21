Девять отделений «Почты России» переедут на время модернизации

«Модернизация почтовых отделений направлена на кардинальное изменение всего процесса и технологии взаимодействия с клиентами, в том числе на улучшение качества и скорости обслуживания» — рассказали в «Почте России».

В отделениях нового формата будут работать операционные окна, оказывающие универсальные и финансовые услуги, а также окна «Почта Банка». Как рассказали в компании, каждое из обновленных отделений будет оборудовано по программе «Доступная среда». При этом новое оборудование и программное обеспечение позволят снизить среднее время. обслуживание посетителей.

Во время проведения ремонтных работ девять отделений будут обслуживать клиентов в других помещениях. Даты переезда и адреса можно посмотреть в таблице.

«Все услуги клиентам будут оказываться в полном объеме, доставка пенсий, социальных пособий, а также газет и журналов будет по-прежнему осуществляться почтальонами на дом», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

После открытия отделения будут работать в прежнем режиме: понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 18:00, выходной — воскресенье.