Девять отделений «Почты России» переедут на время модернизации
В Самаре модернизируют девять почтовых отделений. Пять из них откроется в ближайшие три месяца, еще четыре — во втором квартале 2018 года.
В Самаре модернизируют девять почтовых отделений. Пять из них откроется в ближайшие три месяца, еще четыре — во втором квартале 2018 года.
«Модернизация почтовых отделений направлена на кардинальное изменение всего процесса и технологии взаимодействия с клиентами, в том числе на улучшение качества и скорости обслуживания» — рассказали в «Почте России».
В отделениях нового формата будут работать операционные окна, оказывающие универсальные и финансовые услуги, а также окна «Почта Банка». Как рассказали в компании, каждое из обновленных отделений будет оборудовано по программе «Доступная среда». При этом новое оборудование и программное обеспечение позволят снизить среднее время. обслуживание посетителей.
Во время проведения ремонтных работ девять отделений будут обслуживать клиентов в других помещениях. Даты переезда и адреса можно посмотреть в таблице.
«Все услуги клиентам будут оказываться в полном объеме, доставка пенсий, социальных пособий, а также газет и журналов будет
После открытия отделения будут работать в прежнем режиме:
По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты «Почты России» уже сейчас могут обратиться по телефону «горячей линии» 8−800−2005−888.