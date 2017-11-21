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12:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Студенты нижегородских частных организаций получат льготы на проезд

Новыми льготами смогут воспользоваться еще 4669 студентов и учащихся.

Студентам и учащимся нижегородских частных негосударственных организаций планируют компенсировать затраты на проезд. Введение льготного проездного обсуждали на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

Сейчас льготный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и транспорте пригородного сообщения доступен учащимся государственных и муниципальных школ в возрасте старше 7 лет. Скидку в 50% на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, по канатной дороге «Нижний Новгород — Бор» имеют студенты государственных учреждений. Аналогичные права предложено предоставить учащимся и студентам частных образовательных организаций.

По данным министерства образования Нижегородской области, новыми льготами смогут воспользоваться еще 4669 студентов и учащихся. В случае принятия изменений в закон потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 5, 397 млн рублей в год.

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