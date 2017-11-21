В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в период с января по октябрь специалисты Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводили исследования атмосферного воздуха. В результате проверок специалисты выявили превышение предельно-допустимых концентраций таких загрязняющих веществ, как аммиак, диоксид азота, сажа, хлорид водорода и оксид углерода. На протяжении 2017 года Росгидромет оценивает уровень загрязнения воздуха в Кемерове как высокий. Наиболее сильное загрязнение атмосферы зафиксировано в Заводском и Центральном районах города.

Учитывая все факты, дознаватель отдела организации дознания Главного управления МВД России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. В рамках расследования будет установлен источник загрязнения воздуха.