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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарские таможенники сдали экзамен по английскому языку

Пришлось показывать презентации и разыгрывать ситуации, которые могут возникнуть в аэропорте.

Готовить таможенных инспекторов со знанием английского языка решили пять лет назад. Каждый год несколько должностных лиц поста таможни в аэропорту начали улучшать знания в деловом английском.

К ЧМ-2018 пришлось поработать интенсивнее. Два месяца таможенников учили деловому английскому преподаватели Самарского университета. Программа закончилась экзаменом.

Пришлось попотеть. На экзамене нужно было показать презентации по таможенным правилам в различных странах мира. Оценивали уровень перевода и разговорной речи.

В конце экзамена таможенники должны были разыграть различные ситуации, которые могут возникнуть между пассажирами аэропорта и инспекторами.

— Помимо официальных вопросов самарскими таможенниками были озвучены фразы, которые помогут расположить прибывших туристов к дружественному общению и создать хорошее настроение, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

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