Самарские таможенники сдали экзамен по английскому языку
Пришлось показывать презентации и разыгрывать ситуации, которые могут возникнуть в аэропорте.
Пришлось показывать презентации и разыгрывать ситуации, которые могут возникнуть в аэропорте.
Готовить таможенных инспекторов со знанием английского языка решили пять лет назад. Каждый год несколько должностных лиц поста таможни в аэропорту начали улучшать знания в деловом английском.
К ЧМ-2018 пришлось поработать интенсивнее. Два месяца таможенников учили деловому английскому преподаватели Самарского университета. Программа закончилась экзаменом.
Пришлось попотеть. На экзамене нужно было показать презентации по таможенным правилам в различных странах мира. Оценивали уровень перевода и разговорной речи.
В конце экзамена таможенники должны были разыграть различные ситуации, которые могут возникнуть между пассажирами аэропорта и инспекторами.
— Помимо официальных вопросов самарскими таможенниками были озвучены фразы, которые помогут расположить прибывших туристов к дружественному общению и создать хорошее настроение, — сообщили в