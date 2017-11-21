Самарские таможенники сдали экзамен по английскому языку

Готовить таможенных инспекторов со знанием английского языка решили пять лет назад. Каждый год несколько должностных лиц поста таможни в аэропорту начали улучшать знания в деловом английском.

К ЧМ-2018 пришлось поработать интенсивнее. Два месяца таможенников учили деловому английскому преподаватели Самарского университета. Программа закончилась экзаменом.

Пришлось попотеть. На экзамене нужно было показать презентации по таможенным правилам в различных странах мира. Оценивали уровень перевода и разговорной речи.

В конце экзамена таможенники должны были разыграть различные ситуации, которые могут возникнуть между пассажирами аэропорта и инспекторами.