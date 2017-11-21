Со снежной стихией воюют с утра в Иркутске

В областном центре на уборку заносов и сугробов вышли почти полторы тысячи дворников, в помощь им 35 единиц техники: тракторные щётки, КАМАЗЫ, самосвалы. Кроме того, городские парки и скверы убирают работники и спецмашины Горзеленхоза. Напомню, обильный снегопад начался под утро, на этот час известно, что выпала примерно месячная норма осадков.