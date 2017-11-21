Челябинских инспекторов ГИБДД вооружили специальными «дымометрами»
Штраф за превышение нормы выхлопа грязи в атмосферу составляет 500 рублей.
Штраф за превышение нормы выхлопа грязи в атмосферу составляет 500 рублей.
Если же автомобиль с нарушениями принадлежит организации, то штраф для руководителя будет составлять одну тысячу рублей. Сейчас сотрудники ГИБДД измеряют выбросы транспортом загрязняющих вещест всего на трех стационарных постах ГИБДД — на свердловском, уфимском и троицком трактах. На въезде проверяют всех беспощадно.
— Уже за первые три дня работы со спецприборами наши сотрудники зарегистрировали 26 нарушений, связанных с автомобильными выхлопами выше нормы, — рассказали в
Если специальный прибор фиксирует содержание вредных веществ, инспектор на месте выносит постановление и штрафует недобросовестного водителя. Пока проверяют выхлопы дизельных моторов автомобилей.