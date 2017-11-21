Челябинских инспекторов ГИБДД вооружили специальными «дымометрами»

Если же автомобиль с нарушениями принадлежит организации, то штраф для руководителя будет составлять одну тысячу рублей. Сейчас сотрудники ГИБДД измеряют выбросы транспортом загрязняющих вещест всего на трех стационарных постах ГИБДД — на свердловском, уфимском и троицком трактах. На въезде проверяют всех беспощадно.

— Уже за первые три дня работы со спецприборами наши сотрудники зарегистрировали 26 нарушений, связанных с автомобильными выхлопами выше нормы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Сумма штрафа — 500 рублей. В дальнейшем планируется усиление работы по выявлению автомобилей, портящих челябинский воздух.