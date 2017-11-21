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11:08 (мск), источник: АиФ Омск

Омск занял 47 место в экологическом рейтинге

Всего в список вошло 103 города.

Источник: РИА "Новости"

Омск оказался в числе аутсайдеров экологического рейтинга российских городов. Об этом сообщает пресс-служба омского отделения общероссийского народного фронта.

Эксперты ОНФ при участии специалистов из минприроды разработали «Экологический рейтинг российских городов — 2017». В его основу легли данные муниципальных органов власти. Омск оказался на 47 месте.

«Несмотря на непростую экологическую обстановку город Омск оказался в середине рейтинга. А среди городов Сибири и Дальнего Востока Омск занял 9 место, и это действительно реальное отражение экологической ситуации в регионе. В настоящее время, на территории города Омска продолжают действовать проект ОНФ «Интерактивная карта свалок», — отметил координатор омского отделения ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Игорь Новошинский.

Отметим, что лидером рейтинга стал город Набережные Челны. На втором месте расположилась Казань. 30 российских городов заняли последнее, 70 место. По словам экспертов ОНФ, чиновники не представили полную информацию об экологической ситуации в этих городах.

Напомним, что ОНФ ежегодно разрабатывает экологический рейтинг российских городов, начиная с 2013 года.

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