Прокуратура вернула памятный знак на площадь Ленина в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице на площади Ленина установили памятный знак на месте гибели бойцов Особой Краснознамённой Дальневосточной армии в 1929 году при конфликте на КВЖД. Плита появилась после вмешательства прокуратуры Хабаровского края.

Основанием для участия правоохранителей стало обращение жителя дальневосточной столицы. В ходе проверки выяснилось, что «Братская могила бойцов Особой Дальневосточной армии, погибших в 1929 году при конфликте на КВЖД», включена в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В феврале 1957 года объект приняли на государственную охрану.

По данным архивных документов, в 1929 году при уничтожении опорного пункта Тютюпай, где сейчас расположена площадь имени Ленина, погибли пограничники. На месте установили надгробие. В 1998 году во время реконструкции площади глава администрации Хабаровского края решил перенести братскую могилу. При этом решение об установке памятного знака или памятной доски на месте первоначального захоронения краевые власти не приняли. Также они не направляли обращение в министерство культуры России об исключении памятника истории из государственного реестра.