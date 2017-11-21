В Ростове пройдет концерт Государственного ансамбля танца Армении

Представление коллектива пройдет театре драмы им. Максима Горького и будет приурочена к Дням Армении в России.

Коллектив существует уже около 50 лет, за это время его танцоры выступили в 30 странах мира, никогда не оставляя зрителей неравнодушными к своему творчеству.