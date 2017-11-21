В Ростове пройдет концерт Государственного ансамбля танца Армении
24 ноября в 19 часов ростовчане впервые смогут увидеть в своем городе выступление Государственного ансамбля танца Армении.
24 ноября в 19 часов ростовчане впервые смогут увидеть в своем городе выступление Государственного ансамбля танца Армении.
Представление коллектива пройдет театре драмы им. Максима Горького и будет приурочена к Дням Армении в России.
Коллектив существует уже около 50 лет, за это время его танцоры выступили в 30 странах мира, никогда не оставляя зрителей неравнодушными к своему творчеству.
«С помощью наших танцев мы показываем богатую культуру Армении, красивые движения и необычные костюмы. Искусство стало для коллектива символом единения и дружбы. Артисты передают традиции народного танца молодежи», — рассказал директор ансамбля Эрик Чанчурян.
Ранее выступление коллектива смогли увидеть Сочи, Краснодара и Армавира.