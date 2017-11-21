Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коалицию Меркель расколол Крым
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Слово, после которого официант не обязан возвращать сдачу
Мать выступившего в ФРГ школьника из РФ рассказала об угрозах
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Фанаты сорвали концерт Елены Ваенги в городе Орел (видео)
СМИ: слова крымчан о России поразили немцев
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будет проще
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13:17 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове пройдет концерт Государственного ансамбля танца Армении

24 ноября в 19 часов ростовчане впервые смогут увидеть в своем городе выступление Государственного ансамбля танца Армении.

Представление коллектива пройдет театре драмы им. Максима Горького и будет приурочена к Дням Армении в России.

Коллектив существует уже около 50 лет, за это время его танцоры выступили в 30 странах мира, никогда не оставляя зрителей неравнодушными к своему творчеству.

«С помощью наших танцев мы показываем богатую культуру Армении, красивые движения и необычные костюмы. Искусство стало для коллектива символом единения и дружбы. Артисты передают традиции народного танца молодежи», — рассказал директор ансамбля Эрик Чанчурян.

Ранее выступление коллектива смогли увидеть Сочи, Краснодара и Армавира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Улица Большая Садовая и пять общественных пространств Ростова будут благоус
«Человек Дела»: Дарья Зенищева рассказала о работе Клиники Эксперт в Ростов
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Опубликован экологический рейтинг городов России
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
ОП подготовит 100 тыс. наблюдателей на выборы президента
Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом» Канал анонсировал выход информационного ток-шоу, одной из ведущих которого стала артистка. Передача будет выходить ежедневно
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь