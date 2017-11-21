По Ростову-на-Дону ездит маршрутка с выбитым окном
Ростовчане обсуждают в социальной сети фотографию маршрутного такси с разбитым окном.
Ростовчане обсуждают в социальной сети фотографию маршрутного такси с разбитым окном.
Люди возмущаются, что одна из трех остекленных секций левого бока микроавтобуса полностью отсутствует, но при этом транспортное средство ездит по городу. А температура воздуха на улице, тем временем, колеблется от 5 до 10 градусов.
В комментариях зоркие горожане пишут, что на самом деле не случилось ничего страшного — в салоне маршрутки не было пассажиров, а значит ее просто перегоняли из одного места в другое. Возможно, как раз для ремонта или утилизации.
Напомним, что в случае обнаружения подобных дефектов пассажирам общественного транспорта следует жаловаться в предприятие, выступившее автобус на рейс, или в городской департамент транспорта.
Напомним, месяц назад был случай, когда ростовчанин разбил окно маршрутки, на которой уехала девушка, не желавшая знакомиться с ним.