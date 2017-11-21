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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

По Ростову-на-Дону ездит маршрутка с выбитым окном

Ростовчане обсуждают в социальной сети фотографию маршрутного такси с разбитым окном.

Люди возмущаются, что одна из трех остекленных секций левого бока микроавтобуса полностью отсутствует, но при этом транспортное средство ездит по городу. А температура воздуха на улице, тем временем, колеблется от 5 до 10 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях зоркие горожане пишут, что на самом деле не случилось ничего страшного — в салоне маршрутки не было пассажиров, а значит ее просто перегоняли из одного места в другое. Возможно, как раз для ремонта или утилизации.

Напомним, что в случае обнаружения подобных дефектов пассажирам общественного транспорта следует жаловаться в предприятие, выступившее автобус на рейс, или в городской департамент транспорта.

Напомним, месяц назад был случай, когда ростовчанин разбил окно маршрутки, на которой уехала девушка, не желавшая знакомиться с ним.

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