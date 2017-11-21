По Ростову-на-Дону ездит маршрутка с выбитым окном

Люди возмущаются, что одна из трех остекленных секций левого бока микроавтобуса полностью отсутствует, но при этом транспортное средство ездит по городу. А температура воздуха на улице, тем временем, колеблется от 5 до 10 градусов.

<div id="vk_post_-104083518_461876"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104083518_461876", -104083518, 461876, 'rNStXkR_CgUDPnqMok3vIZgKOA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях зоркие горожане пишут, что на самом деле не случилось ничего страшного — в салоне маршрутки не было пассажиров, а значит ее просто перегоняли из одного места в другое. Возможно, как раз для ремонта или утилизации.

Напомним, что в случае обнаружения подобных дефектов пассажирам общественного транспорта следует жаловаться в предприятие, выступившее автобус на рейс, или в городской департамент транспорта.