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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани на несколько недель закрыли улицу Гагарина

В Казани продолжают перекрывать дороги. На этот раз со вторника, 21 ноября, закрыли улицу Гагарина. Проезжая часть перекрыта полностью около домов №№ 50 и 63.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани, это связано с капитальным ремонтом газопровода. Неудобства автомобилистам придется терпеть долго — до 15 декабря.

Напомним, с 15 ноября в городе частично закрыта улица Мичурина. Движение ограничили на одном участке около дома № 1б. Это связано со строительством трассы кабельной линии. Объезжать этот участок улицы автомобилистам нужно до 1 декабря.

Власти города просит водителей быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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