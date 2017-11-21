В Казани на несколько недель закрыли улицу Гагарина

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани, это связано с капитальным ремонтом газопровода. Неудобства автомобилистам придется терпеть долго — до 15 декабря.

Напомним, с 15 ноября в городе частично закрыта улица Мичурина. Движение ограничили на одном участке около дома № 1б. Это связано со строительством трассы кабельной линии. Объезжать этот участок улицы автомобилистам нужно до 1 декабря.