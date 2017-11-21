Главная елка Краснодара прибыла в кубанскую столицу из Коломны
Краснодар, 21 ноября, KrasnodarMedia. Из Коломны привезли в кубанскую столицу главную елку Краснодара — ее, по традиции, установят на Театральной площади.
Краснодар, 21 ноября, KrasnodarMedia. Из Коломны привезли в кубанскую столицу главную елку Краснодара — ее, по традиции, установят на Театральной площади.
Открытие запланировано в двадцатых числах декабря, когда в городе официально стартуют праздничные мероприятия, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Каждый год главную елку Краснодара украшают в особенном стиле, каким он будет в этот раз — останется сюрпризом для горожан.
В прошлом году открытие елки состоялось 18 декабря. Церемонию открытия сопровождал парад Дедов Морозов, была организована праздничная театрализованная программа.
Напомним, одними из первых активно украшать и павильоны, и вход в торговый центр начали