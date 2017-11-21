Главная елка Краснодара прибыла в кубанскую столицу из Коломны

Каждый год главную елку Краснодара украшают в особенном стиле, каким он будет в этот раз — останется сюрпризом для горожан.

Напомним, одними из первых активно украшать и павильоны, и вход в торговый центр начали торгово-развлекательном центры города — СБС и «Красная Площадь». Видимо, вопреки замыслу администрации торговых центров продлить праздничное настроение горожан, краснодарцы в социальных сетях выражают иронию и активное недовольство столь ранней установкой новогодних елей. Люди пишут, что до Нового года еще очень много времени и праздничное настроение «надоедает».