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11:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Заболеваемость ВИЧ в Иркутске не растет уже три года

О профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах расскажут в Центре СПИД.

Международный опыт по организации акций по профилактике ВИЧ-инфекций на рабочих местах обсудят на базе Иркутского областного центра СПИД по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 30 специалистов из Иркутской области и соседних регионов, которые занимаются борьбой с распространением инфекции. Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, врачи надеются, что мероприятие поможет замедлить распространение ВИЧ-инфекции в Иркутской области. По информации Центра СПИД, принимаемые в последние годы меры по противодействию опасному недугу в Приангарье уже дали свои первые результаты. В Иркутске, где проживает более 35% всех зарегистрированных лиц с вирусом иммунодефицита в регионе, — заболеваемость не растёт уже три года.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках программы сотрудничества МОТ и Российской Федерации в 2017 — 2020 гг. Чтобы обсудить пути решения по указанной проблеме, на встрече также будут присутствовать представители регионального Минтруда, профсоюзов, а также промышленников и предпринимателей.

О мировом опыте успешной профилактики ВИЧ/СПИДа на предприятиях расскажет координатор программ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда в РФ московского бюро Международной организации труда (МОТ) Екатерина Иванова и известный активист международного движения по борьбе со СПИДом, одна из первых ВИЧ-положительных россиянок, открывшая лицо, Светлана Изамбаева.

Напомним, в Иркутской области проживает более 35 тыс. человек с ВИЧ в организме. В 3 из 4 случаев причиной становятся незащищённые гетеросексуальные контакты. Сейчас ВИЧ чаще выявляется в средней и старшей возрастной группе. Это люди уже состоявшиеся в жизни, имеющие семью, детей и работу. Как считают специалисты Центра СПИД, для лиц из этой категории эффективным методом профилактики является проведение лекций, бесед и консультаций, а также анонимного тестирования на рабочих местах.

Действующие санитарные правила обязанность в организации профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах возлагают, в том числе, на работодателей. Однако на практике это нередко игнорируется из-за нежелания руководителей предприятий. Помимо этого доступ врачей с санитарно-просветительскими занятиями на такие объекты обычно закрыт.

Специалисты напоминают: в условиях столь сильной поражённости болезнью, какая исторически имеет место в Прибайкалье, каждый его взрослый житель должен знать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства либо непосредственно в Центре СПИД. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8−800−350−22−99.

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