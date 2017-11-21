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12:04 (мск), источник: VN.ru

Колечко с пальца школьницы сняли спасатели: видео

13-летняя девочка попала в ловушку собственного колечка — ее палец настолько опух, что украшение было невозможно снять. Избавиться от кольца школьнице помогли спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Звонок с просьбой о помощи поступил на телефон оперативного дежурного МАСС 20 ноября в 10 часов утра. Оперативно прибывший по указанному адресу экипаж спасателей с помощью слесарного инструмента перекусил кольцо. В медицинской помощи девочка не нуждается.

Процесс снятия украшения был снят на видео. На кадрах видно, что безымянный палец на руке девочки действительно сильно отек, и помощь профессионалов была необходима. Оператор сопроводил ролик энергичной и жизнеутверждающей музыкальной композицией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасателям МАСС регулярно приходится помогать новосибирцам в вызволении пальцев из колец. «Такие вызовы бывают у нас практически каждую неделю», — рассказал ранее начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

В декабре прошлого года спасатели с помощью болгарки освободили 14-летнего подростка от волшебного артефакта. «Кольцо Всевластья» не поддавалось ни кусачкам, ни надфилям, а после того, как его распилили болгаркой, не хотело разжиматься.

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