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14:48 (мск), источник: Volga News

Освещение на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова появится в декабре

Освещение на новой развязке на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова появится в декабре. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил региональный минтранс.

«В настоящее время на данном участке выполняются электро-монтажные работы. Освещение появится в декабре 2017 года. При наличии технической возможности участок будет освещен раньше», — говорится в посте.

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