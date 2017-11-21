Освещение на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова появится в декабре

Освещение на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова появится в декабре

Освещение на новой развязке на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова появится в декабре. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил региональный минтранс.