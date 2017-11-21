Камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД поставят на перекрестках Нижнего Новгорода в 2018 году

Источник: AP 2017

В 2018 году на аварийных перекрестках Нижнего Новгорода планируется установить камеры фото-видеофиксации ПДД. Подобные камеры будут фиксировать заезд за стоп-линию, проезд на «красный» и въезд на перекресток при заторе.

— В рамках поручений губернатора мы планируем выйти с инициативой закупить в следующем году стационарных комплексов фиксации нарушений на перекрестках, — рассказал руководитель «Центра безопасности дорожного движения» Нижегородской области Глеб Иванов.

В настоящее время на территории Нижегородской области работает 78 передвижных и 225 стационарных комплексов фото- и видеофиксации правонарушений. Все они записывают превышение скоростного режима.

Существующая система доказала свою эффективность. В Госавтоинспекции отметили снижение тяжести последствий ДТП в Нижегородской области на 7,2%.