Камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД поставят на перекрестках Нижнего Новгорода в 2018 году
С начала года передвижные комплексы записали более 1 миллиона постановлений на 600 миллионов рублей.
С начала года передвижные комплексы записали более 1 миллиона постановлений на 600 миллионов рублей.
В 2018 году на аварийных перекрестках Нижнего Новгорода планируется установить камеры
— В рамках поручений губернатора мы планируем выйти с инициативой закупить в следующем году стационарных комплексов фиксации нарушений на перекрестках, — рассказал руководитель «Центра безопасности дорожного движения» Нижегородской области Глеб Иванов.
В настоящее время на территории Нижегородской области работает 78 передвижных и 225 стационарных комплексов фото- и видеофиксации правонарушений. Все они записывают превышение скоростного режима.
Существующая система доказала свою эффективность. В Госавтоинспекции отметили снижение тяжести последствий ДТП в Нижегородской области на 7,2%.
— С передвижных комплексов с начала 2017 года вынесено более 1 миллиона постановлений на 600 миллионов рублей, — отметил Глеб Иванов. — 85% этих штрафов уже уплачено.