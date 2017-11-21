В Уфе должник несколько раз сменил имя, чтобы не платить по кредитам
УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Житель Уфы несколько раз менял свое имя, чтобы не платить по кредитам. Он был Артемом, Леоном и Альбертом.
УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Житель Уфы несколько раз менял свое имя, чтобы не платить по кредитам. Он был Артемом, Леоном и Альбертом.
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Выяснилось, что молодой человек оформил на разные имена больше 30 кредитов и сейчас должен государству 2,5 миллиона рублей. Это долги по кредитным платежам, налоги, задолженность физлицам, уголовный штраф.
Кстати сотрудники прокуратуры заинтересовались этим гражданином еще несколько лет назад, когда молодой человек, живя и действуя под одним из своих вымышленных имен, сел за руль в нетрезвом виде, за что был лишён водительских прав. Штраф же — так и не оплатил.