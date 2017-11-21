В Уфе должник несколько раз сменил имя, чтобы не платить по кредитам

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что уфимец постоянно скрывался, по месту прописки не проживал, нигде трудоустроен не был. Поскольку судебным приставам длительное время не удавалось связаться с должником, его объявили в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудники специализированного отдела по розыску должников УФССП России по РБ нашли молодого человека.

Выяснилось, что молодой человек оформил на разные имена больше 30 кредитов и сейчас должен государству 2,5 миллиона рублей. Это долги по кредитным платежам, налоги, задолженность физлицам, уголовный штраф.