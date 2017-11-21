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12:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе должник несколько раз сменил имя, чтобы не платить по кредитам

УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Житель Уфы несколько раз менял свое имя, чтобы не платить по кредитам. Он был Артемом, Леоном и Альбертом.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что уфимец постоянно скрывался, по месту прописки не проживал, нигде трудоустроен не был. Поскольку судебным приставам длительное время не удавалось связаться с должником, его объявили в розыск. В ходе разыскных мероприятий сотрудники специализированного отдела по розыску должников УФССП России по РБ нашли молодого человека.

Выяснилось, что молодой человек оформил на разные имена больше 30 кредитов и сейчас должен государству 2,5 миллиона рублей. Это долги по кредитным платежам, налоги, задолженность физлицам, уголовный штраф.

Кстати сотрудники прокуратуры заинтересовались этим гражданином еще несколько лет назад, когда молодой человек, живя и действуя под одним из своих вымышленных имен, сел за руль в нетрезвом виде, за что был лишён водительских прав. Штраф же — так и не оплатил.

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