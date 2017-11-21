На Бассейной улице запретят стоянку на несколько дней

По данным ведомства, ограничения вводятся с 27 ноября текущего года по обеим сторонам Бассейной улицы от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов, а также по обеим сторонам проспекта Юрия Гагарина от дома номер 8 до Бассейной улицы.