На Бассейной улице запретят стоянку на несколько дней
Ограничения стоянки будут введены в Московском районе. Об этом 21 ноября предупреждает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Ограничения стоянки будут введены в Московском районе. Об этом 21 ноября предупреждает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, ограничения вводятся с 27 ноября текущего года по обеим сторонам Бассейной улицы от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов, а также по обеим сторонам проспекта Юрия Гагарина от дома номер 8 до Бассейной улицы.
В Дирекции по организации дорожного движения уточняют: ограничения будут действовать в период с 27 ноября до 2 декабря. На дороге появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».