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12:11 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Бассейной улице запретят стоянку на несколько дней

Ограничения стоянки будут введены в Московском районе. Об этом 21 ноября предупреждает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По данным ведомства, ограничения вводятся с 27 ноября текущего года по обеим сторонам Бассейной улицы от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов, а также по обеим сторонам проспекта Юрия Гагарина от дома номер 8 до Бассейной улицы.

В Дирекции по организации дорожного движения уточняют: ограничения будут действовать в период с 27 ноября до 2 декабря. На дороге появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

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