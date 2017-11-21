Похолодание в Пермский край придёт к выходным

Источник: РИА "Новости"

Погода на этой неделе будет продолжать удивлять пермяков теплом. Похолодание синоптики прогнозируют лишь к выходным.

«До четверга включительно будет преобладать не по сезону теплая погода, со слабыми заморозками ночью (до -1..— со слабыми заморозками ночью (до -1..-2). Начиная с пятницы температура несколько понизится, и даже в дневные часы ожидается отрицательной (-2…-4), по северным районам Пермского края ночью температура местами может понизится в эти дни до −10…−14 градусов», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Осадков на этой неделе в Прикамье будет немного. В среду они маловероятны. В четверг кое-где по краю пройдёт мелкий дождь, а с пятницы — небольшие снегопады.

Температурный фон в целом будет по-прежнему значительно (на 4−6 градусов) превышать обычные для ноября значения. Средняя температура в Перми с 1 по 20 ноября в этом году составила минус один градус. Среднее многолетнее её значение за этот же период составляет около минус 4 градусов.

«Несмотря на видимую аномальность погоды по температурному режиму о каких либо-рекордах пока говорить не приходится. Например, совсем недавно — в 2013 году отмечался гораздо более теплый ноябрь, его температура за те же первые 2 декады составила около +3 градусов. В тоже время в прошлом году за период с 1 по 20 ноября средняя температура воздуха зафиксирована на отметке минус 12 градусов», — рассказывает Павел Смирнов.