Похолодание в Пермский край придёт к выходным
По северу края температура опустится до -14 градусов.
По северу края температура опустится до -14 градусов.
Погода на этой неделе будет продолжать удивлять пермяков теплом. Похолодание синоптики прогнозируют лишь к выходным.
«До четверга включительно будет преобладать не по сезону теплая погода, со слабыми заморозками ночью (до -1..— со слабыми заморозками ночью (до -1..-2). Начиная с пятницы температура несколько понизится, и даже в дневные часы ожидается отрицательной (-2…-4), по северным районам Пермского края ночью температура местами может понизится в эти дни до −10…−14 градусов», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
Осадков на этой неделе в Прикамье будет немного. В среду они маловероятны. В четверг
Температурный фон в целом будет
«Несмотря на видимую аномальность погоды по температурному режиму о каких
По прогнозам синоптиков, особых изменений в погоде в ближайшее время не произойдёт. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что до первых чисел декабря сохранится тёплая погода с частыми оттепелями и слабыми осадками.