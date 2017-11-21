Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Призрак и проклятие: главные легенды и мифы о Парижской опере
В России могут ввести налог на смерть
Генпрокуратуру попросили проверить слова школьника в бундестаге
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Как Наталья Водянова выглядит с короткими волосами
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

Похолодание в Пермский край придёт к выходным

По северу края температура опустится до -14 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 65% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Погода на этой неделе будет продолжать удивлять пермяков теплом. Похолодание синоптики прогнозируют лишь к выходным.

«До четверга включительно будет преобладать не по сезону теплая погода, со слабыми заморозками ночью (до -1..— со слабыми заморозками ночью (до -1..-2). Начиная с пятницы температура несколько понизится, и даже в дневные часы ожидается отрицательной (-2…-4), по северным районам Пермского края ночью температура местами может понизится в эти дни до −10…−14 градусов», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Осадков на этой неделе в Прикамье будет немного. В среду они маловероятны. В четверг кое-где по краю пройдёт мелкий дождь, а с пятницы — небольшие снегопады.

Температурный фон в целом будет по-прежнему значительно (на 4−6 градусов) превышать обычные для ноября значения. Средняя температура в Перми с 1 по 20 ноября в этом году составила минус один градус. Среднее многолетнее её значение за этот же период составляет около минус 4 градусов.

«Несмотря на видимую аномальность погоды по температурному режиму о каких либо-рекордах пока говорить не приходится. Например, совсем недавно — в 2013 году отмечался гораздо более теплый ноябрь, его температура за те же первые 2 декады составила около +3 градусов. В тоже время в прошлом году за период с 1 по 20 ноября средняя температура воздуха зафиксирована на отметке минус 12 градусов», — рассказывает Павел Смирнов.

По прогнозам синоптиков, особых изменений в погоде в ближайшее время не произойдёт. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что до первых чисел декабря сохранится тёплая погода с частыми оттепелями и слабыми осадками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Косточки» на ноге: кто предрасположен и как избавиться? - Эксперты
Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин объявил о скором окончании военной операции России в Сирии
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Греф рассказал о роботизации в Сбербанке
Общественная палата подготовит 100 тыс. наблюдателей к выборам
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь