Теодор Курентзис предпочел Лондону Пермь
Худрук оперного театра отказался от работы в
Худрук оперного театра отказался от работы в
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис был приглашен дирижировать премьерой оперы Леоша Яначека «Записки из Мертвого дома», которую поставит польский режиссер Кшиштоф Варликовский в Королевском театре
Переговоры об этом прошли несколько сезонов тому назад. И — беспрецедентный случай для театра такого уровня — менее чем за год до премьеры Курентзис отказался от участия в этом проекте. Как сообщили в
— Две наши постановки — балет «Золушка» и опера Cantos — были номинированы на Всероссийскую премию «Золотая маска», и Теодор Курентзис намерен сосредоточиться на подготовке к их показу на фестивале, — рассказали в оперном театре. — К тому же на март в нашем театре запланирована премьера балета «Опера» Леонида Десятникова.
Также в марте Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna начнут подготовку к выступлению на Зальцбургском фестивале, который пройдет с 20 июля по 30 августа.. В этом году они намерены представить европейской публике все симфонии Людвига ван Бетховена.