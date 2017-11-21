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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Теодор Курентзис предпочел Лондону Пермь

Худрук оперного театра отказался от работы в Ковент-Гардене ради пермских спектаклей.

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис был приглашен дирижировать премьерой оперы Леоша Яначека «Записки из Мертвого дома», которую поставит польский режиссер Кшиштоф Варликовский в Королевском театре Ковент-Гарден в марте 2018 года. Либретто оперы написано по мотивам одноименной повести Достоевского и его рассказов.

Переговоры об этом прошли несколько сезонов тому назад. И — беспрецедентный случай для театра такого уровня — менее чем за год до премьеры Курентзис отказался от участия в этом проекте. Как сообщили в пресс-службе Пермского театра, лондонская премьера совпала с большим объемом работы в Перми.

— Две наши постановки — балет «Золушка» и опера Cantos — были номинированы на Всероссийскую премию «Золотая маска», и Теодор Курентзис намерен сосредоточиться на подготовке к их показу на фестивале, — рассказали в оперном театре. — К тому же на март в нашем театре запланирована премьера балета «Опера» Леонида Десятникова.

Также в марте Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna начнут подготовку к выступлению на Зальцбургском фестивале, который пройдет с 20 июля по 30 августа.. В этом году они намерены представить европейской публике все симфонии Людвига ван Бетховена.

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