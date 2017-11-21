Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
В России сократится количество однокомнатных квартир
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Карасев об идее РФ о пленных ЛДНР: беспроигрышно
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоград занял 55-ю строчку в экорейтинге российских городов

Экорейтинг городов России составлен Минприроды России и ОНФ на основе данных, представленных муниципалитетами.

Источник: Комсомольская правда

Сформирован рейтинг по 7-ми категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. Учтены результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», статус «зеленых щитов» вокруг городов, и состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

— Рейтинг оценивает и эффективность природоохранного управления, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Всего в исследование попали 103 города. Волгоград в этом списке — в «середнячках» и занимает 55-ю строчку. Для сравнения, наши соседи — Ростов-на-Дону занимает 56-ю строку, Астрахань — 58-ю, Краснодар — 30-ю.

Лучшим городом в экоуправлении стали Набережные Челны, на втором месте — Казань, на третьем — Воронеж.

В число аутсайдеров попали Калининград, Магнитогорск, Нижний Новгород и другие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Супермодель рассказала о своем падении на подиуме шоу Victoria’s Secret
NA LCS 2018: Riot Games утвердила список участников лиги по LoL
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь