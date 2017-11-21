Волгоград занял 55-ю строчку в экорейтинге российских городов
Экорейтинг городов России составлен Минприроды России и ОНФ на основе данных, представленных муниципалитетами.
Экорейтинг городов России составлен Минприроды России и ОНФ на основе данных, представленных муниципалитетами.
Сформирован рейтинг по 7-ми категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. Учтены результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», статус «зеленых щитов» вокруг городов, и состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.
— Рейтинг оценивает и эффективность природоохранного управления, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Всего в исследование попали 103 города. Волгоград в этом списке — в «середнячках» и занимает 55-ю строчку. Для сравнения, наши соседи —
Лучшим городом в экоуправлении стали Набережные Челны, на втором месте — Казань, на третьем — Воронеж.
В число аутсайдеров попали Калининград, Магнитогорск, Нижний Новгород и другие.