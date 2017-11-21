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14:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Елки в самарских лесах возьмут под охрану

Новый год не за горами, а значит скоро активизируются и охотники за елками.

В связи с этим уже с этой недели лесники возьмут под охрану хвойный молодняк в 16 самарских лесничествах, пишет Samru.ru. Для патрулирования лесов планируется организовать порядка 20 групп. Его собираются вести вплоть до 31 декабря.

Отметим, что за самовольную вырубку деревьев есть как административное, так и уголовное наказание. Штраф за одно срубленное дерево составляет 3−4 тысячи рублей, а вот в случае более серьезного ущерба лесам можно и вовсе лишиться свободы.

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