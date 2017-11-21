Оскорбленные горячие азиаты снялись для календаря

Писательница Ада Тсэн (Ada Tseng) выпустила очередной календарь с фотографиями мужчин-азиатов «Хайку для горячих парней» (Haikus For Hotties) на 2018 год. Об этом сообщает Huffington Post.

Тсэн издает их каждый год. Таким образом она хочет показать, что азиатских мужчин все еще недооценивают в медиа. «Эти календари — кивок в сторону журналов, которые иногда помещают азиатских мужчин на свои страницы, но почти никогда — на обложки», — отметила Ада.

В проекте участвуют такие звезды, как Льюис Тан (Lewis Tan), игравший в сериалах «В пустыне смерти» и «Железный кулак», актер Санкриш Бала (Sunkrish Bala), исполнивший роль доктора Калеба Субраманиана в сериале «Ходячие мертвецы», и Кевин Ван (Kevin Wang), редактор отдела моды тайваньской версии журнала GQ.

По словам Тана, ему надоели стереотипы об азиатских мужчинах. «Обычно я не соглашаюсь на подобные предложения, но мне очень нравится идея этого календаря. Я решил, что было бы весело таким образом сделать свой вклад в борьбу со стереотипами об азиатах, живущих в Америке», — объяснил актер.

Календарь уже доступен для предзаказа.