Дошла ли до Крыма радиация с Урала
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Ежедневный радиационный мониторинг, который включает в себя измерение мощности экспозиционной дозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Ежедневный радиационный мониторинг, который включает в себя измерение мощности экспозиционной дозы
Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.
Росгидромет опубликовал информацию об аварийном и экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории России, согласно которому с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной
«В октябре 2017 года мощность экспозиционной дозы
Отбор проб радиоактивных выпадений на измерение суммарной
Ранее ряд СМИ сообщил о возможном выбросе рутения-106 и радиационном облаке. По данным Гринпис России, в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации радиоактивного рутения-106 обнаружены в населенных пунктах около комбината «Маяк» — предприятия, где перерабатывается отработавшее ядерное топливо. Позже представитель Росатома заявил, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, никак не связано с деятельностью предприятия и на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере.