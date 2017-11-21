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12:29 (мск), источник: РИА Крым

Дошла ли до Крыма радиация с Урала

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Ежедневный радиационный мониторинг, который включает в себя измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и отбор проб радиоактивных выпадений, не выявил в Крыму никаких превышений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.

Росгидромет опубликовал информацию об аварийном и экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории России, согласно которому с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали в Южном Урале, 26—27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан, 27—28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений выявили в Волгограде и Ростове-на-Дону. После этого Ru-106 фиксировали все Европейские страны.

«В октябре 2017 года мощность экспозиционной дозы гамма-излучений на территории Республики Крым изменялась в пределах фоновых значений. Превышений не обнаружено» , — сообщили в гидрометцентре.

По информации синоптиков, стационарные наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды проводятся на 17 крымских метеостанциях — эксперты ежедневно дозиметрами измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.

Отбор проб радиоактивных выпадений на измерение суммарной бета-активности проводится на 5 станциях, все пробы исследуют специалисты Научно-производственного объединения «Тайфун» в Обнинске.

Ранее ряд СМИ сообщил о возможном выбросе рутения-106 и радиационном облаке. По данным Гринпис России, в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации радиоактивного рутения-106 обнаружены в населенных пунктах около комбината «Маяк» — предприятия, где перерабатывается отработавшее ядерное топливо. Позже представитель Росатома заявил, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, никак не связано с деятельностью предприятия и на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере.

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