Дошла ли до Крыма радиация с Урала

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.

Росгидромет опубликовал информацию об аварийном и экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории России, согласно которому с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали в Южном Урале, 26—27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан, 27—28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений выявили в Волгограде и Ростове-на-Дону. После этого Ru-106 фиксировали все Европейские страны.

«В октябре 2017 года мощность экспозиционной дозы гамма-излучений на территории Республики Крым изменялась в пределах фоновых значений. Превышений не обнаружено» , — сообщили в гидрометцентре.

По информации синоптиков, стационарные наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды проводятся на 17 крымских метеостанциях — эксперты ежедневно дозиметрами измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.

Отбор проб радиоактивных выпадений на измерение суммарной бета-активности проводится на 5 станциях, все пробы исследуют специалисты Научно-производственного объединения «Тайфун» в Обнинске.