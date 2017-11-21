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13:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В панинском селе ввели карантин по бешенству из-за лисы

Животное укусило местную жительницу.

Карантин по бешенству ввели в селе Верхняя Катуховка Панинского района в пятницу, 17 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный ветврач района Андрей Ткачев в понедельник, 20 ноября.

Очагом заболевания стало подворье на улице Чапаева. Дикая лисица зашла во двор. Хозяйка пыталась ее выгнать. Животное укусило женщину.

— У лисы обнаружили бешенство, сельчанку госпитализировали. Популяция лис в районе в пять раз превысила норму. В связи с холодами и уменьшением кормовой базы велика вероятность того, что лисы будут все чаще заходить в панинские села, — рассказал Андрей Ткачев.

В ограничительную территорию по бешенству вошло Ивановское сельское поселение. Карантин объявили на 60 дней.

— Охотники будут уменьшать численность лис. Просим панинцев, обнаруживших животное с признаками бешенства, сообщить об этом в общество охотников по телефону 8 951 554 39 32, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» охотовед Валерий Данилов.

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