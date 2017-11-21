Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
10Самые дорогие в мире картины
17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростов оказался в хвосте «Экологического рейтинга российских городов»

Ростов-на-Дону занял 56 место в «Экологическом рейтинге российских городов — 2017», который провел ОНФ совместно с Минприроды России, об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Всего в рейтинг вошло 103 города. Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте — Казань.

В критерии оценки при составлении рейтинга вошли такие категории, как воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

«Ростов-на-Дону занял столь низкую позицию в рейтинге ввиду объективных причин. Рейтинг был сформирован по предельно понятным критериям. Всем очевидно, что в Ростове имеются явные проблемы по некоторым из них. Например, ситуация, связанная с рекой Темерник, освещалась даже на федеральном уровне, все знают о реальном положении дел. Однако никто не принимает должны мер. Немаловажная проблема для Ростова — отсутствие вокруг города полноценного “зеленого щита”. При этом жители видят вырубку здоровых деревьев под предлогом ликвидации сухостоя», — считают в координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ростовской области Алексей Мирошниченко, слова которого приводятся в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минсельхоз приказал спасать зерно
Какими стенами отгораживались народы и страны
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь