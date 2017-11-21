Ростов оказался в хвосте «Экологического рейтинга российских городов»

«Ростов-на-Дону занял столь низкую позицию в рейтинге ввиду объективных причин. Рейтинг был сформирован по предельно понятным критериям. Всем очевидно, что в Ростове имеются явные проблемы по некоторым из них. Например, ситуация, связанная с рекой Темерник, освещалась даже на федеральном уровне, все знают о реальном положении дел. Однако никто не принимает должны мер. Немаловажная проблема для Ростова — отсутствие вокруг города полноценного “зеленого щита”. При этом жители видят вырубку здоровых деревьев под предлогом ликвидации сухостоя», — считают в координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ростовской области Алексей Мирошниченко, слова которого приводятся в сообщении.