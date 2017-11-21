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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининград исключили из всероссийского рейтинга экологического развития городов

Наш город, по мнению экспертов из Общероссийского народного фронта, оказался в числе самых грязных городов страны.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник на сайте Минприроды появилась новость о том, что лидерами рейтинга экологического развития городов, составленного по поручению главы Минприроды России специалистами Общероссийского народного фронта, оказались Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас и Вологда. Интересно, что Калининград из этого рейтинга убрали, так как, по мнению экспертов, он не входит в 70 самых развитых в этом отношении городов.

— Данный рейтинг оценивает не только абсолютные показатели в сфере обращения с отходами, по выбросам в атмосферу, сбросам в водные объекты, но и эффективность природоохранного управления, — прокомментировал его глава Минприроды России Сергей Донской.

Впереди Калининграда оказались не только промышленные города, такие как Челябинск и Новокузнецк, но и три города Московской области (они вошли в число 20 лучших городов с менее 500 тысяч жителей (Подольск — 9 место, Красногорск — 13 место, Мытищи — 16 место).

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