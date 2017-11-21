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13:48 (мск), источник: Uralpress.ru

За погодой на федеральных трассах в Челябинской области следят камеры, а водителей согреют полушубки и валенки

За погодой на федеральных трассах в Челябинской области следят камеры метеовидеоконтроля. Информация в режиме реального времени передается на пульт дежурного диспетчера. Это позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

О том, как дорожные службы следят за ситуацией на дорогах федерального значения и как изменилась работа подрядных дорожных организаций в регионе, рассказал сегодня, 21 ноября, руководитель управления автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев.

За Упрдор «Южный Урал» закреплены автомобильные дороги общего пользования федерального значения, проходящие по Челябинской и Курганской областям, — трасса М5. На них установлены специальные камеры метеовидеоконтроля. Они фиксируют осадки, температуру, скорость ветра, влажность и скользкость.

Фотографии с трасс каждые 10 минут поступают в управление автодорог.

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«Нас беспокоит трасса М-5 в горнозаводской зоне, симский перевал, Уреньга. Там камеры установлены через каждые 500 метров. Мы контролируем, как работают подрядчики при ухудшении погодных условий. Вся информация есть у диспетчера. Любой человек может позвонить диспетчеру и сообщить на каком участке трассы заторы из-за снега. Мы оперативно реагируем на изменении ситуации и сообщаем подрядным организациям о нештатных ситуациях», — отметил Александр Лебедев.

Так, к примеру, после снегопада подрядчики обязаны в течение четырех часов очистить трассы от снега.

У умных камер, установленных вдоль трасс, есть так называемая функция «накапливания» данных о погоде. Это позволяет южноуральским дорожникам прогнозировать погодную ситуацию и знать, как дальше поведет себя циклон, а соответственно вовремя предупредить подрядчика о том, что он должен будет выйти на трассу для уборки снега.

«В этом году требования к подрядным организациям мы ужесточили. Комбинированные дорожные машины теперь оснащены светодиодными балками и знаками. Это сделано для того, чтобы в снегопад, когда видимость практически нулевая, водители могли вовремя заметить на трассе снегоуборочную технику», — добавил Александр Лебедев.

Кроме того, в каждой машине установлены радиостанции, оповещающие водителей, что на трассе работает дорожная техника. Оборудована она и системой «Глонасс».

Дорожниками заготовлена и песко-соляная смесь к работе в зимний период.

«В марте 2018 года попытаемся поработать с хлоридами, а не с песко-соляной смесью. Но обрабатывать дороги в горнозаводской зоне не будем. Попробуем начать с подъезда к Екатеринбургу», — добавил руководитель Упрдор «Южный Урал».

Кстати, в этом году в горных районах области установлены специальные стенды, на которых развешены мешки с песком. Такого в истории региона еще не было.

«Это сделано специально. Чтобы, к примеру, дальнобойщик, если забуксовал на подъеме, то смог взять этот песок, раскидать его под колесами фуры и сдвинуться с места, ехать дальше», — отметил Александр Лебедев.

Машины дорожных служб также оснащены валенками и теплыми пледами, а это значит, что в экстренной ситуации водители не замерзнут на трассе.

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