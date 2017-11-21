Despacito по-русски: музыканты из Новосибирска сыграли хит на балалайке
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сибирские музыканты записали свою версию самой популярной песни в мире — хита пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси Despacito.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сибирские музыканты записали свою версию самой популярной песни в мире — хита пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси Despacito.
С января этого года оригинальный клип собрал на YouTube более четырех миллиардов просмотров, поставив абсолютной рекорд. Песня также стала самой прослушиваемой в истории стриминговых сервисов: пользователи прослушали Despacito более 4,6 миллиарда раз.
Вместо жарких латиноамериканских танцев в российском клипе выпускники Новосибирской консерватории — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко — показали «суровый сибирский климат». Свой кавер они сняли в заснеженном лесу на фоне берез. В клипе музыканты одеты в теплые куртки с меховыми воротниками и
Исполнители использовали традиционные народные инструменты:
На песню Despacito уже записано немало пародий и каверов. Одну из наиболее интересных версий ранее представил квартет из Алтая. Его участники также использовали национальный колорит: горловое пение и традиционный инструмент варган.
Сам автор главного хита года — 39-летний музыкант Луис Фонси — 19 ноября приезжал в Москву с концертом. Несмотря на то что пуэрториканский исполнитель выпустил свой первый альбом еще в 1998-м, его имя не было известно широкой аудитории до выхода Despаcito.