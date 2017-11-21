Despacito по-русски: музыканты из Новосибирска сыграли хит на балалайке

С января этого года оригинальный клип собрал на YouTube более четырех миллиардов просмотров, поставив абсолютной рекорд. Песня также стала самой прослушиваемой в истории стриминговых сервисов: пользователи прослушали Despacito более 4,6 миллиарда раз.

Вместо жарких латиноамериканских танцев в российском клипе выпускники Новосибирской консерватории — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко — показали «суровый сибирский климат». Свой кавер они сняли в заснеженном лесу на фоне берез. В клипе музыканты одеты в теплые куртки с меховыми воротниками и шапки-ушанки. За два дня видео посмотрели больше 18 тысяч человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dBUyWhW-nrY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исполнители использовали традиционные народные инструменты: балалайку-контрабас, ложки, бубен, аккордеон и жалейку (духовой инструмент в виде деревянной трубочки). В финале на экране появляется надпись «This is Siberia» — «Это Сибирь». Сами музыканты признаются, что не ожидали такого ажиотажа, потому что изначально снимали видео в качестве шутки и надеялись попасть с ним в эфир развлекательной программы «Вечерний Ургант».

На песню Despacito уже записано немало пародий и каверов. Одну из наиболее интересных версий ранее представил квартет из Алтая. Его участники также использовали национальный колорит: горловое пение и традиционный инструмент варган.