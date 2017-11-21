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13:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Новый год-2018: Какими будут главные елки Красноярска

Публикуем список самых интересных новогодних мероприятий.

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о том, какие изменения ждут горожан на главных елках.

Остров Татышев.

Главная городская елка в этом году будет установлена в восточной части острова Татышев — там, где традиционно проводится праздник Сабантуй. Официальное открытие елки состоится в конце декабря. Там же красноярцы смогут увидеть грандиозный фейерверк.

На острове расположится зимний городок, который будет открыт ежедневно в течение новогодних каникул. В этом году акцент решили сделать на горках, а не на высоких ледяных скульптурах. Планируется увеличить количество горок до 15. Также решено сделать иллюминацию с программой на 50 режимов.

«Дети должны здесь визжать от радости, поэтому и количество горок мы здесь увеличиваем», — сказал мэр.

Будут ли в следующем году «визжать» некоторые депутаты Горсовета, пока неизвестно. Зато вокруг елки будут организованы пункты питания, где красноярцы смогут попить чай, перекусить и погреться.

С 5 января на острове Татышев стартует фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Волшебный лед Сибири». Участники из разных стран традиционно приедут в Красноярск, чтобы продемонстрировать умение делать шедевры из кусков льда.

На острове уже заработал самый большой каток в городе — «Татышев ICE». Всего для горожан в Красноярске откроют 199 ледовых площадок.

Театральная площадь.

Центр Красноярска в этом году решено сделать молодежным. Так, на площади около фонтана «Реки Сибири» впервые откроется каток.

Рядом будет установлена вторая по значимости елка. Также там поставят стеклянный шар со снегом внутри.

«На территории праздничных площадок будут учтены и точки питания и горячих напитков, чтобы красноярцы смогли проводить больше времени на свежем воздухе», — отметил Еремин.

На верхнем ярусе Театральной площади с 13 декабря будет открыта масштабная ярмарка. В павильонах красноярцы смогут купить подарки к Новому году, а также живые елки.

Всего в городе будет работать около 400 елок, в том числе во дворах. Районные новогодние елки и ледовые городки начнут открываться с 23 декабря.

По очень предварительным прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Красноярске ожидается до -17°C. Днем столбики термометров поднимутся до -12°C. Весь декабрь в городе будет держаться снежная, но непривычно теплая погода — от 0 до -16°C.

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