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13:47 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Ученые УрФУ получили грант на разработку лекарства от сахарного диабета

Ученые Уральского федерального университета получили грант на разработку лекарства для лечения сахарного диабета второго типа.

Источник: Вести - Екатеринбург

В отличие от уже существующих уральский препарат позволит бороться с осложнениями, которые вызывает заболевание, рассказывают разработчики.

«Больные принимают сахароснижающие препараты, сахар в крови у них поддерживается в норме, но гликированный гемоглобин уже превышает допустимые значения. Это негативно действует на организм и вызывает различные осложнения», — пояснила младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ Ирина Сапожникова.

Препарат, который удалось синтезировать уральским ученым, будет дополнять уже существующую сахароснижающую терапию. Сейчас началась доклиническая стадия исследований, на них и будут потрачены 33 миллиона рублей, которые разработчики получили в качестве гранта от министерства образования и науки.

Химикам предстоит вывести оптимальную рецептуру препарата, которая позволит снизить его стоимость и запустить лекарство в промышленное производство. Кроме того, нужно проверить воздействие лекарства на подопытных животных, чтобы избежать побочных эффектов.

«Нужно очень тщательно изучить, как он влияет на разные органы, какая у него токсичность на потомство. Очень длительный процесс. Только после этого он может появиться в аптеке. Это нам и предстоит сделать, мы находимся в начале пути», — сказал директор химико-технологического института УрФУ Владимир Русинов.

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