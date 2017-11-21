Ученые УрФУ получили грант на разработку лекарства от сахарного диабета
Ученые Уральского федерального университета получили грант на разработку лекарства для лечения сахарного диабета второго типа.
Ученые Уральского федерального университета получили грант на разработку лекарства для лечения сахарного диабета второго типа.
В отличие от уже существующих уральский препарат позволит бороться с осложнениями, которые вызывает заболевание, рассказывают разработчики.
«Больные принимают сахароснижающие препараты, сахар в крови у них поддерживается в норме, но гликированный гемоглобин уже превышает допустимые значения. Это негативно действует на организм и вызывает различные осложнения», — пояснила младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ Ирина Сапожникова.
Препарат, который удалось синтезировать уральским ученым, будет дополнять уже существующую сахароснижающую терапию. Сейчас началась доклиническая стадия исследований, на них и будут потрачены 33 миллиона рублей, которые разработчики получили в качестве гранта от министерства образования и науки.
Химикам предстоит вывести оптимальную рецептуру препарата, которая позволит снизить его стоимость и запустить лекарство в промышленное производство. Кроме того, нужно проверить воздействие лекарства на подопытных животных, чтобы избежать побочных эффектов.
«Нужно очень тщательно изучить, как он влияет на разные органы, какая у него токсичность на потомство. Очень длительный процесс. Только после этого он может появиться в аптеке. Это нам и предстоит сделать, мы находимся в начале пути», — сказал директор