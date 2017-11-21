Ученые УрФУ получили грант на разработку лекарства от сахарного диабета

Источник: Вести - Екатеринбург

В отличие от уже существующих уральский препарат позволит бороться с осложнениями, которые вызывает заболевание, рассказывают разработчики.

«Больные принимают сахароснижающие препараты, сахар в крови у них поддерживается в норме, но гликированный гемоглобин уже превышает допустимые значения. Это негативно действует на организм и вызывает различные осложнения», — пояснила младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ Ирина Сапожникова.

Препарат, который удалось синтезировать уральским ученым, будет дополнять уже существующую сахароснижающую терапию. Сейчас началась доклиническая стадия исследований, на них и будут потрачены 33 миллиона рублей, которые разработчики получили в качестве гранта от министерства образования и науки.

Химикам предстоит вывести оптимальную рецептуру препарата, которая позволит снизить его стоимость и запустить лекарство в промышленное производство. Кроме того, нужно проверить воздействие лекарства на подопытных животных, чтобы избежать побочных эффектов.