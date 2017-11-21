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13:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае снизилась рождаемость и увеличилось количество разводов

Снижение рождаемости наблюдается почти на всех территориях Пермского края.

В Пермском крае с января этого года зафиксировано уменьшение рождаемости и смертности, а также увеличение количества браков и разводов. По данным Пермьстата в Прикамье за прошедшие 9 месяцев по сравнению с прошлым годом на 14,3% уменьшилось число родившихся и на 3,4% уменьшилось количество умерших.

Всего за этот период родилось 24412, а умерло 26490 человек из них 127 детей в возрасте до 1 года. Снижение рождаемости произошло почти на всех территориях Пермского края, а наибольшее уменьшение на 23−29% отмечено в Кудымкарском городском округе. В Перми количество родившихся в 2017 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 14%. Также в Перми отмечено снижение смертности на 1,4%.

Больше всего в Прикамье умирают от болезней системы кровообращения, от опухолей, а также от несчастных случаев, травм и отравлений. Высокая смертность наблюдается в основном среди людей трудоспособного возраста. Смертность детей в возрасте до 1 года в этом году снизилась на 22,1% и составила 36 человек.

С начала года был зарегистрирован 15231 брак, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и оформлено 8256 разводов, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году.

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