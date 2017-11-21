В Казани появятся фотозоны для туристов и болельщиков ЧМ-2018
(Город Казань KZN.RU, 21 ноября, Антон Ноздрин). Возможные концепции благоустройства ряда улиц города представили на совещании в Исполкоме города мэру Казани Ильсуру Метшину.
(Город Казань KZN.RU, 21 ноября, Антон Ноздрин). Возможные концепции благоустройства ряда улиц города представили на совещании в Исполкоме города мэру Казани Ильсуру Метшину.
Архитекторы и дизайнеры презентовали проекты малых архитектурных форм и
В совещании приняли участие заместитель руководителя Исполкома города — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, главный архитектор города Татьяна Прокофьева, главы администраций районов, начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства, главный художник Казани Жанна Белицкая, скульптор Асия Минуллина и другие.
Эскизы градоначальнику представила Жанна Белицкая. Так, согласно одному из них, на территории
Кроме того, архитекторы предложили установить на зеленой зоне у Кремля инсталляцию, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу — надпись «Россия-2018» и разбросанные вокруг мячи. И. Метшин отметил, что перед турниром необходимо сделать несколько точек для фотографирования болельщиков, одной из которых и станет эта инсталляция. По мнению главы города, фотозоны также можно разместить у стадиона «Казань Арена» на подходе к объекту и возле Центра семьи «Казан», где будет располагаться
Творческая группа предложила также разные варианты
И. Метшин поручил детально проработать проекты с привязкой к местоположению объектов, обсуждение идей будет продолжено в дальнейшем.