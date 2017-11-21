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15:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани появятся фотозоны для туристов и болельщиков ЧМ-2018

(Город Казань KZN.RU, 21 ноября, Антон Ноздрин). Возможные концепции благоустройства ряда улиц города представили на совещании в Исполкоме города мэру Казани Ильсуру Метшину.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Архитекторы и дизайнеры презентовали проекты малых архитектурных форм и арт-объектов, которые могут появиться в Казани. В числе задумок творческой группы в составе архитекторов Юлии Юнусовой, Марии Мелентьевой, архитектора-дизайнера, члена союза дизайнеров России Артема Беляева — инсталляции и граффити, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу и истории Казани.

В совещании приняли участие заместитель руководителя Исполкома города — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, главный архитектор города Татьяна Прокофьева, главы администраций районов, начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства, главный художник Казани Жанна Белицкая, скульптор Асия Минуллина и другие.

Эскизы градоначальнику представила Жанна Белицкая. Так, согласно одному из них, на территории Старо-Татарской слободы может появиться инсталляция татарского оконного наличника, которая одновременно может служить рамкой для фотографирования. На ул. Марджани архитекторы предложили создать целую группу небольших скульптур: фигуры татарских дедушки и бабушки, девушки с чак-чаком. По замыслу авторов они будут символизировать историю Старо-Татарской слободы. Мэр Казани положительно оценил проект и подчеркнул, что скульптурные формы должны нести информационно-исторический, просветительский смысл.

Кроме того, архитекторы предложили установить на зеленой зоне у Кремля инсталляцию, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу — надпись «Россия-2018» и разбросанные вокруг мячи. И. Метшин отметил, что перед турниром необходимо сделать несколько точек для фотографирования болельщиков, одной из которых и станет эта инсталляция. По мнению главы города, фотозоны также можно разместить у стадиона «Казань Арена» на подходе к объекту и возле Центра семьи «Казан», где будет располагаться фан-зона. Мэр поручил Жанне Белицкой детально проработать этот вопрос.

Творческая группа предложила также разные варианты арт-объектов для различных районов города: к примеру, скульптуру мальчика-пионера, запускающего бумажный самолетик в Авиастроительном районе города, тюльпана — одного из символов Универсиады-2013 и элемента национального орнамента.

И. Метшин поручил детально проработать проекты с привязкой к местоположению объектов, обсуждение идей будет продолжено в дальнейшем.

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