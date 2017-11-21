В Крыму выпал снег: ситуация на дорогах

Источник: РИА "Новости"

С самого утра в Симферополе дождь несколько раз сменялся мокрым снегом. На дорогах крымской столицы движение не затруднено, хотя очевидцы сообщают о ряде незначительных ДТП, вызванных плохой погодой.

На Ангарском перевале также идет снег, после полудня он начал ложится вдоль дороги, сообщают местные жители. Вместе с тем дорожная обстановка не осложнена, проезд транспорта через перевал обеспечен.

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В Севастополе несколько теплее — температура воздуха 4−5 градусов тепла. Однако с утра в городе-герое шел дождь, что также осложнило дорожную обстановку и спровоцировало несколько аварий.

Так, в соцсетях горожане сообщают о ДТП в районе Камышовой бухты — Audi занесло на скользкой дороге и выбросило на ограждение. Кроме того, на спуске с Очаковцев произошла авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса.