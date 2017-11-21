В Крыму выпал снег: ситуация на дорогах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В некоторых районах Крыма затяжной дождь сменился мокрым снегом, температура воздуха резко понизилась. Сейчас в крымской столице +3 градуса, в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В некоторых районах Крыма затяжной дождь сменился мокрым снегом, температура воздуха резко понизилась. Сейчас в крымской столице +3 градуса, в
С самого утра в Симферополе дождь несколько раз сменялся мокрым снегом. На дорогах крымской столицы движение не затруднено, хотя очевидцы сообщают о ряде незначительных ДТП, вызванных плохой погодой.
На Ангарском перевале также идет снег, после полудня он начал ложится вдоль дороги, сообщают местные жители. Вместе с тем дорожная обстановка не осложнена, проезд транспорта через перевал обеспечен.
В Севастополе несколько теплее — температура воздуха 4−5 градусов тепла. Однако с утра в
Так, в соцсетях горожане сообщают о ДТП в районе Камышовой бухты — Audi занесло на скользкой дороге и выбросило на ограждение. Кроме того, на спуске с Очаковцев произошла авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
По прогнозам синоптиков, холодная и снежная погода сохранится на полуострове до конца недели. В ближайшие два дня в связи с прохождением холодного арктического фронта в Крыму ожидаются сложные погодные условия — обильные осадки, сильный ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица. В горах возможно отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.