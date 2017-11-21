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15:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозы до -8 надвигаются на Нижегородскую область

Похолодание ожидается с пятницы, 24 ноября 2017 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 70% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Зима в Нижегородской области, судя по прогнозам синоптиков, наступит строго по календарю. Непривычно теплый и практически бесснежный ноябрь завершится резким похолоданием. Уже в пятницу, 24 ноября, дневные −1…+1 превратятся в −5…−7. В ночь на субботу, температура воздуха ожидается и вовсе до -10.

Впрочем, утепляться нижегородцам можно уже в четверг, 23 ноября. Если днем будет всего -3, то к вечеру, по прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде столбик термометра опустится до -8. Местами ожидается снегопад и новогоднее настроение.

В выходные, 25 и 26 ноября 2017 года, в Нижнем Новгороде будет морозно. Днем до минус 7, ночью — 6…-8 градусов.

— Среднемесячная температура в ноябре в Нижнем — в рамках климатической нормы −3…−5 градусов, — рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. — Настоящая зима — с замерзшими реками и сугробами — наступит в Нижегородской области только в декабре.

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