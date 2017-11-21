Морозы до -8 надвигаются на Нижегородскую область

Источник: Агентство «Москва»

Зима в Нижегородской области, судя по прогнозам синоптиков, наступит строго по календарю. Непривычно теплый и практически бесснежный ноябрь завершится резким похолоданием. Уже в пятницу, 24 ноября, дневные −1…+1 превратятся в −5…−7. В ночь на субботу, температура воздуха ожидается и вовсе до -10.

Впрочем, утепляться нижегородцам можно уже в четверг, 23 ноября. Если днем будет всего -3, то к вечеру, по прогнозам синоптиков, в Нижнем Новгороде столбик термометра опустится до -8. Местами ожидается снегопад и новогоднее настроение.

В выходные, 25 и 26 ноября 2017 года, в Нижнем Новгороде будет морозно. Днем до минус 7, ночью — 6…-8 градусов.