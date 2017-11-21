В пригороде Кишинева одна из главных улиц будет закрыта для движения
По имеющейся информации, дорожное движение по ул. Т. Владимиреску в Дурлештах будет приостановлено сегодня с 14:00.
По имеющейся информации, дорожное движение по ул. Т. Владимиреску в Дурлештах будет приостановлено сегодня с 14:00.
По этой причине произойдет изменение маршрута движений общественного транспорта. Троллейбус № 28 будет ездить только до 12:00. Автобус № 11 будет ходить только до центра Дурлешт.
Маршрутные такси № 125 и № 129 будут передвигаться следующим образом: ул. Т. Владимиреску — ул. Штефан Водэ — ул. Ливезилор — ул. Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.
Обратно: ул. Т. Владимиреску — ул. Ливезилор — ул. Штефан Водэ — ул. Т. Владимиреску.