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13:32 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева одна из главных улиц будет закрыта для движения

По имеющейся информации, дорожное движение по ул. Т. Владимиреску в Дурлештах будет приостановлено сегодня с 14:00.

Источник: Actualitati.md

По этой причине произойдет изменение маршрута движений общественного транспорта. Троллейбус № 28 будет ездить только до 12:00. Автобус № 11 будет ходить только до центра Дурлешт.

Маршрутные такси № 125 и № 129 будут передвигаться следующим образом: ул. Т. Владимиреску — ул. Штефан Водэ — ул. Ливезилор — ул. Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Т. Владимиреску — ул. Ливезилор — ул. Штефан Водэ — ул. Т. Владимиреску.

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