Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирский зоопарк из Германии прилетели краснобрюхие тамарины, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Из города Магдебурга, что в Германии, в Новосибирский зоопарк доставили краснобрюхих тамаринов. Этот вид приматов ранее не был представлен в коллекции новосибирского зоопарка.

«Каждый вид игрунковых, как правило, имеет какое-то изящное отличие от других представителей семейства. У одних усы, у других гривка, цвет шерсти или особый рисунок на лице», — отметили в зверинце.

Шесть на груди краснобрюхих тамаринов красновато-медного оттенка. Спина, лапы, голова черного цвета, но рот и нос будто обведены белым.

«Как и остальные игрунковые краснобрюхие тамарины живут небольшими семейными группами, в которых крайне редко бывают конфликты. Все члены группы, в том числе и самцы, принимают активное участие в воспитании потомства. Естественная среда обитания краснобрюхих тамаринов — тропические леса Бразилии и Боливии», — отметили в зоопарке.