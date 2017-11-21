Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коалицию Меркель расколол Крым
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Какое слово по ресторанному этикету не вернет вам сдачу
Мать выступившего в ФРГ школьника из РФ рассказала об угрозах
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Фанаты сорвали концерт Елены Ваенги в городе Орел (видео)
СМИ: слова крымчан о России поразили немцев
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирский зоопарк из Германии прилетели краснобрюхие тамарины

У одних представителей семейства игрунковых есть усы, а у других красно-медное брюхо, рассказали в зоопарке.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирский зоопарк из Германии прилетели краснобрюхие тамарины, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Из города Магдебурга, что в Германии, в Новосибирский зоопарк доставили краснобрюхих тамаринов. Этот вид приматов ранее не был представлен в коллекции новосибирского зоопарка.

«Каждый вид игрунковых, как правило, имеет какое-то изящное отличие от других представителей семейства. У одних усы, у других гривка, цвет шерсти или особый рисунок на лице», — отметили в зверинце.

Шесть на груди краснобрюхих тамаринов красновато-медного оттенка. Спина, лапы, голова черного цвета, но рот и нос будто обведены белым.

«Как и остальные игрунковые краснобрюхие тамарины живут небольшими семейными группами, в которых крайне редко бывают конфликты. Все члены группы, в том числе и самцы, принимают активное участие в воспитании потомства. Естественная среда обитания краснобрюхих тамаринов — тропические леса Бразилии и Боливии», — отметили в зоопарке.

Пару приматов новосибирцы получили в честь 70-летия. Они хорошо перенесли дорогу и уже освоились на новом месте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Опубликован экологический рейтинг городов России
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
ОП подготовит 100 тыс. наблюдателей на выборы президента
Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом» Канал анонсировал выход информационного ток-шоу, одной из ведущих которого стала артистка. Передача будет выходить ежедневно
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь