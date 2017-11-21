В Новосибирский зоопарк из Германии прилетели краснобрюхие тамарины
У одних представителей семейства игрунковых есть усы, а у других
У одних представителей семейства игрунковых есть усы, а у других
В Новосибирский зоопарк из Германии прилетели краснобрюхие тамарины, об этом сообщает
Из города Магдебурга, что в Германии, в Новосибирский зоопарк доставили краснобрюхих тамаринов. Этот вид приматов ранее не был представлен в коллекции новосибирского зоопарка.
«Каждый вид игрунковых, как правило, имеет
Шесть на груди краснобрюхих тамаринов
«Как и остальные игрунковые краснобрюхие тамарины живут небольшими семейными группами, в которых крайне редко бывают конфликты. Все члены группы, в том числе и самцы, принимают активное участие в воспитании потомства. Естественная среда обитания краснобрюхих тамаринов — тропические леса Бразилии и Боливии», — отметили в зоопарке.
Пару приматов новосибирцы получили в честь 70-летия. Они хорошо перенесли дорогу и уже освоились на новом месте.