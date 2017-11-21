Пермяки решили назвать новый аэропорт по-старому

На сайте «Управляем вместе» завершилось голосование за выбор лучшего названия для нового аэропорта. На первом месте оказалось «Большое Савино». За него проголосовали 5434 пермяка. Далее следует «Терминал им. П. А. Соловьева». Такое название предпочли бы видеть 3208 человек. Замыкает тройку «Терминал Пермь» с результатом 1150 голосов.



Новое имя терминала будет объявлено 1 декабря — в день его открытия.