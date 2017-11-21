В Кунгурском районе в женской колонии найдены нарушения пожарной безопасности
Пермская прокуратура проверила деятельность женской исправительной колонии в поселке Дальний города Кунгура. Были выявлены нарушения в пожарной безопасности.
Пермская прокуратура проверила деятельность женской исправительной колонии в поселке Дальний города Кунгура. Были выявлены нарушения в пожарной безопасности.
На данный момент в исправительной колонии № 18 отбывают наказание 557 человек. В ходе рейда выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализация неисправна. На некоторых производственных участках она и вовсе отсутствует.
Также были выявлены нарушения и в сфере охраны труда. В колонии нет защитного производственного оборудования, спецодежды и вентиляции.
— По результатам проверки прокурором начальнику колонии внесено представление, в отношении юридического лица ФКУ ИК-18 прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщает