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13:57 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгурском районе в женской колонии найдены нарушения пожарной безопасности

Пермская прокуратура проверила деятельность женской исправительной колонии в поселке Дальний города Кунгура. Были выявлены нарушения в пожарной безопасности.

На данный момент в исправительной колонии № 18 отбывают наказание 557 человек. В ходе рейда выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализация неисправна. На некоторых производственных участках она и вовсе отсутствует.

Также были выявлены нарушения и в сфере охраны труда. В колонии нет защитного производственного оборудования, спецодежды и вентиляции.

— По результатам проверки прокурором начальнику колонии внесено представление, в отношении юридического лица ФКУ ИК-18 прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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