В Кунгурском районе в женской колонии найдены нарушения пожарной безопасности

На данный момент в исправительной колонии № 18 отбывают наказание 557 человек. В ходе рейда выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализация неисправна. На некоторых производственных участках она и вовсе отсутствует.



Также были выявлены нарушения и в сфере охраны труда. В колонии нет защитного производственного оборудования, спецодежды и вентиляции.



— По результатам проверки прокурором начальнику колонии внесено представление, в отношении юридического лица ФКУ ИК-18 прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.