Челябинская экс-ведущая пикантного прогноза погоды пойдёт в президенты
В настоящее время Лариса Сладкова живет в Москве.
В настоящее время Лариса Сладкова живет в Москве.
Бывшая ведущая откровенного прогноза погоды на телеканале «СТС-Челябинск» Лариса Сладкова заявила, что намерена баллотироваться в президенты РФ.
«Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы всё узнаете. Надеюсь на вашу поддержку», — написала Лариса на своей странице в соцсети.
Пост сопровождается хештегами #государственнаядума и #президентроссийскойфедерации.
Напомним, равнодушным к необычной ведущей прогноза погоды не остался никто. Ролики с погодой хронометражем чуть больше минуты смотрели во всех уголках России и мира. В настоящее время Лариса живет в Москве и работает над несколькими проектами на федеральных каналах.