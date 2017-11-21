Челябинская экс-ведущая пикантного прогноза погоды пойдёт в президенты

«Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы всё узнаете. Надеюсь на вашу поддержку», — написала Лариса на своей странице в соцсети.

Напомним, равнодушным к необычной ведущей прогноза погоды не остался никто. Ролики с погодой хронометражем чуть больше минуты смотрели во всех уголках России и мира. В настоящее время Лариса живет в Москве и работает над несколькими проектами на федеральных каналах.