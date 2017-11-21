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14:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинская экс-ведущая пикантного прогноза погоды пойдёт в президенты

В настоящее время Лариса Сладкова живет в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая ведущая откровенного прогноза погоды на телеканале «СТС-Челябинск» Лариса Сладкова заявила, что намерена баллотироваться в президенты РФ.

«Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы всё узнаете. Надеюсь на вашу поддержку», — написала Лариса на своей странице в соцсети.

Пост сопровождается хештегами #государственнаядума и #президентроссийскойфедерации.

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Напомним, равнодушным к необычной ведущей прогноза погоды не остался никто. Ролики с погодой хронометражем чуть больше минуты смотрели во всех уголках России и мира. В настоящее время Лариса живет в Москве и работает над несколькими проектами на федеральных каналах.

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