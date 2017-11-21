В Калининграде устраивают ярмарку вакансий
В Калининграде состоится специализированная ярмарка вакансий.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Калининграде состоится специализированная ярмарка вакансий.
Специалисты центра занятости населения помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья соискателей.
Акция пройдет 22 ноября, прокомментировали информационному агентству Rainbow в
Место проведения: МФЦ для бизнеса на Уральской улице, 18, в Калининграде, с 11:00.