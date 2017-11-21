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18:28 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининграде устраивают ярмарку вакансий

В Калининграде состоится специализированная ярмарка вакансий.

Специалисты центра занятости населения помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья соискателей.

Акция пройдет 22 ноября, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе правительства Калининградской области.

Место проведения: МФЦ для бизнеса на Уральской улице, 18, в Калининграде, с 11:00.

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