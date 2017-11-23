Ложь ради лайка: психологи о вымышленной жизни в Instagram

В последнее время в Интернете процветают сервисы, которые позволяют пользователям соцсетей подавать себя в лучшем виде. Кроме фоторедакторов, ради фото в Instagram арендуются розы, самолеты, покупаются айфоны и брендовые пакеты. Обозреватель РИАМО расспросила психологов и психотерапевтов о том, чем опасна вымышленная популярность в соцсетях, и к чему может привести погоня за лайками.

Почему люди врут в Instagram

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BO9-BCXAqKD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-07T15:31:20+00:00">Янв 7 2017 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Моду на красивую жизнь в российском Instagram ввели телеведущие и фитоняши, которые прославились в соцсети не ролями в кино и успехами на поп-сцене, а скандалами, разводами и откровенными фотографиями.

В российском топе Instagram лидирует аккаунт бывшей участницы «Дома-2», певицы Ольги Бузовой с 10,9 млн подписчиков, вслед идет ее коллега по реалити-шоу Ксения Бородина с 9,7 млн. фолловеров. Также в топе фитоняша Анастасия Квитко с 7,1 млн подписчиков, которую называют русской Ким Кардашьян и лайкают в основном мужчины.

Они выкладывают в соцсети фотографии в дорогих ресторанах, роскошных отелях, на яхтах и в самолетах, с охапками роз от таинственного незнакомца и новыми айфонами, создавая ощущение красивой, легкой и беззаботной жизни.

При этом рекомендации ресторанов, брендов одежды и даже цветов зачастую проплачены, но тысячи подписчиков все равно хотят стать частью этого инстаграмного мира. Поэтому люди, которые не могут себе позволить роскошь, специально заказывают фотосессии в подчеркнуто дорогой обстановке, арендуют розы для фото или покупают пакеты из ЦУМа, чтобы закрепить свой «статус».

Коробка от Iphone X и розы напрокат

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BETEg2cpung/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Boris Bork (@borisbork)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-17T10:26:50+00:00">Апр 17 2016 в 3:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Год назад специалист одного из российских digital-агентств Роман Зарипов показал, как за несколько месяцев, потратив всего 50 тысяч рублей, из обычного пенсионера из Химок можно создать образ успешного миллионера, которого зовут сниматься в клипах, программах на «Первом канале» и хотят заполучить бренды одежды и молодые девушки.

Читайте также Прекраснее идеала Как изменились за сто лет стандарты женской красоты

Секрет лайков оказался прост – нужно было постить фотографии пенсионера в модной одежде, дорогой машине, брендовых магазинах и дорогих ресторанах.

Позже на вымышленной жизни в Instagram стали зарабатывать все, кому не лень. Именно для этого на «Авито» продают пакеты из ЦУМа за 300 рублей, коробку от Iphone X, а в Instagram появилось несколько аккаунтов, где можно взять в аренду розы для фото на 10 минут и даже устроить фотосессию в частном самолете, чтобы почувствовать себя Ким Кардашьян.

По словам создателя аккаунта по аренде роз, уже за первый день количество заявок перевалило за сотню. Позже идею подхватили в регионах, где к услугам аренды роз иногда предлагали мужчину в деловом костюме, чтобы заставить ревновать других парней и вызвать зависть подруг.

Кому нужна интернет-популярность

Источник: РИАМО

В основном услуги по созданию видимости красивой жизни востребованы среди молодежи — старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Но, учитывая инфантилизацию поколения, все чаще видимость успешной жизни пытаются создавать в социальных сетях и люди, которым давно перевалило за 30, считает психолог Алена Ал-Ас.

Стремясь казаться богаче других, они первыми покупают новые айфоны или коробки от них, но при этом могут не иметь денег даже на скромный обед в кафе.

Понять их можно — в глазах таких же «успешных» знакомых в Instagram им хочется выглядеть состоятельными и довольными жизнью, добавляет психолог.

Второй момент, на который обращают внимание эксперты, это феномен зависти в соцсетях. Люди обычно выкладывают только хорошие события своей жизни, от этого возникает ощущение, что в моей-то жизни все далеко не так лучезарно.

Чтобы соответствовать всеобщему тренду «все у нас прекрасно», человек, который листает такую ленту из успешных и красивых, тоже начинает под нее подстраиваться, считает психолог-консультант Инна Григорщук.

Впрочем, поддержание статуса бьет по кошельку. Аренда самолета обойдется минимум с 7000 рублей за 30 минут плюс траты на визажиста и стилиста, шампанское и прочие атрибуты роскоши.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ1825nju18/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-04T22:32:38+00:00">Окт 4 2017 в 3:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Люди начинают тратить большие деньги на создание внешнего образа, забывая о подлинных показателях успешной жизни — хорошем жилье, качественном питании, свободном времени, саморазвитии. Алена Ал-Ас Психолог

Между тем, врач-психотерапевт Сергей Горин, специализирующийся на НЛП, отмечает, что далеко не всем людям эта псевдопопулярность нужна. В группе риска — люди, страдающие от непризнания, которые могут уйти в себя, заняться физическим или духовным саморазвитием, а могут искать популярности.

Людям с истероидными чертами в принципе свойственны демонстративность, театральность, стремление любыми силами привлечь к себе внимание, отмечает Сергей Горин.

По его словам, в мягкой форме такое поведение может сводиться к обычному хвастовству: индивид старается собрать вокруг себя публику, для которой намерен блистать. Но если расстройство личности выраженное, то человек начинает жить в собственной реальности, в которую сам склонен свято верить.

Если собственная реальность заслоняет настоящую жизнь, полностью вытесняет ее, то можно говорить уже не о выдуманной реальности, а о бредовой – невроз переходит в психоз, объясняет психотерапевт.

Чем опасна зависимость от лайков

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ_gXB6DRDG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T15:36:01+00:00">Окт 8 2017 в 8:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С точки зрения психиатрии, навязчивое желание выглядеть в соцсетях лучше, чем в реальной жизни, называется «патологическая лживость». Это болезненная склонность к сообщению ложной информации о себе и к сочинению фантастических историй, героем которых оказывается пациент, объясняет Сергей Горин.

Причем поражены этим синдромом в равной степени как мужчины, так и женщины, независимо от возраста.

Если в доинтернетную эпоху патологические лгуны обожали рассказывать о своем якобы близком знакомстве со знаменитостями, например, как они выпивали с Владимиром Высоцким, то теперь они собирают аплодисменты в соцсетях, где личность и описание личности фактически одно и то же, а достоверность фотографии в личном самолете проверить почти невозможно.

Как отмечает психотерапевт, неврозы в современном обществе распространены широко, а патологическая лживость невротического регистра в рамках невроза — одно из частых проявлений расстройства личности. Статистика называет разные цифры распространённости неврозов: от 10% до 40% населения, в мегаполисах таких людей больше.

Погоню за лайками можно сравнить с желанием съесть что-нибудь сладкое, когда чувствуешь голод, считает психолог Алена Ал-Ас.

С одной стороны, мгновенный результат, с другой — ожирение, проблемы с пищеварением и пр. То есть желанное подкрепление возникает, но растет разрыв между образами «я-реальный» и «я-идеальный», добавляет эксперт.