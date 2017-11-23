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13:04 (мск), источник: РИАМО

Ложь ради лайка: психологи о вымышленной жизни в Instagram

Психологи рассказали РИАМО, почему опасно придумывать жизнь в Instagram.

В последнее время в Интернете процветают сервисы, которые позволяют пользователям соцсетей подавать себя в лучшем виде. Кроме фоторедакторов, ради фото в Instagram арендуются розы, самолеты, покупаются айфоны и брендовые пакеты. Обозреватель РИАМО расспросила психологов и психотерапевтов о том, чем опасна вымышленная популярность в соцсетях, и к чему может привести погоня за лайками.

Почему люди врут в Instagram

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Моду на красивую жизнь в российском Instagram ввели телеведущие и фитоняши, которые прославились в соцсети не ролями в кино и успехами на поп-сцене, а скандалами, разводами и откровенными фотографиями.

В российском топе Instagram лидирует аккаунт бывшей участницы «Дома-2», певицы Ольги Бузовой с 10,9 млн подписчиков, вслед идет ее коллега по реалити-шоу Ксения Бородина с 9,7 млн. фолловеров. Также в топе фитоняша Анастасия Квитко с 7,1 млн подписчиков, которую называют русской Ким Кардашьян и лайкают в основном мужчины.

Они выкладывают в соцсети фотографии в дорогих ресторанах, роскошных отелях, на яхтах и в самолетах, с охапками роз от таинственного незнакомца и новыми айфонами, создавая ощущение красивой, легкой и беззаботной жизни.

При этом рекомендации ресторанов, брендов одежды и даже цветов зачастую проплачены, но тысячи подписчиков все равно хотят стать частью этого инстаграмного мира. Поэтому люди, которые не могут себе позволить роскошь, специально заказывают фотосессии в подчеркнуто дорогой обстановке, арендуют розы для фото или покупают пакеты из ЦУМа, чтобы закрепить свой «статус».

Коробка от Iphone X и розы напрокат

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Год назад специалист одного из российских digital-агентств Роман Зарипов показал, как за несколько месяцев, потратив всего 50 тысяч рублей, из обычного пенсионера из Химок можно создать образ успешного миллионера, которого зовут сниматься в клипах, программах на «Первом канале» и хотят заполучить бренды одежды и молодые девушки.

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Секрет лайков оказался прост – нужно было постить фотографии пенсионера в модной одежде, дорогой машине, брендовых магазинах и дорогих ресторанах.

Позже на вымышленной жизни в Instagram стали зарабатывать все, кому не лень. Именно для этого на «Авито» продают пакеты из ЦУМа за 300 рублей, коробку от Iphone X, а в Instagram появилось несколько аккаунтов, где можно взять в аренду розы для фото на 10 минут и даже устроить фотосессию в частном самолете, чтобы почувствовать себя Ким Кардашьян.

По словам создателя аккаунта по аренде роз, уже за первый день количество заявок перевалило за сотню. Позже идею подхватили в регионах, где к услугам аренды роз иногда предлагали мужчину в деловом костюме, чтобы заставить ревновать других парней и вызвать зависть подруг.

Кому нужна интернет-популярность

Источник: РИАМО

В основном услуги по созданию видимости красивой жизни востребованы среди молодежи — старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Но, учитывая инфантилизацию поколения, все чаще видимость успешной жизни пытаются создавать в социальных сетях и люди, которым давно перевалило за 30, считает психолог Алена Ал-Ас.

Стремясь казаться богаче других, они первыми покупают новые айфоны или коробки от них, но при этом могут не иметь денег даже на скромный обед в кафе.

Понять их можно — в глазах таких же «успешных» знакомых в Instagram им хочется выглядеть состоятельными и довольными жизнью, добавляет психолог.

Второй момент, на который обращают внимание эксперты, это феномен зависти в соцсетях. Люди обычно выкладывают только хорошие события своей жизни, от этого возникает ощущение, что в моей-то жизни все далеко не так лучезарно.

Чтобы соответствовать всеобщему тренду «все у нас прекрасно», человек, который листает такую ленту из успешных и красивых, тоже начинает под нее подстраиваться, считает психолог-консультант Инна Григорщук.

Впрочем, поддержание статуса бьет по кошельку. Аренда самолета обойдется минимум с 7000 рублей за 30 минут плюс траты на визажиста и стилиста, шампанское и прочие атрибуты роскоши.

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Люди начинают тратить большие деньги на создание внешнего образа, забывая о подлинных показателях успешной жизни — хорошем жилье, качественном питании, свободном времени, саморазвитии.
Алена Ал-Ас
Психолог

Между тем, врач-психотерапевт Сергей Горин, специализирующийся на НЛП, отмечает, что далеко не всем людям эта псевдопопулярность нужна. В группе риска — люди, страдающие от непризнания, которые могут уйти в себя, заняться физическим или духовным саморазвитием, а могут искать популярности.

Людям с истероидными чертами в принципе свойственны демонстративность, театральность, стремление любыми силами привлечь к себе внимание, отмечает Сергей Горин.

По его словам, в мягкой форме такое поведение может сводиться к обычному хвастовству: индивид старается собрать вокруг себя публику, для которой намерен блистать. Но если расстройство личности выраженное, то человек начинает жить в собственной реальности, в которую сам склонен свято верить.

Если собственная реальность заслоняет настоящую жизнь, полностью вытесняет ее, то можно говорить уже не о выдуманной реальности, а о бредовой – невроз переходит в психоз, объясняет психотерапевт.

Чем опасна зависимость от лайков

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С точки зрения психиатрии, навязчивое желание выглядеть в соцсетях лучше, чем в реальной жизни, называется «патологическая лживость». Это болезненная склонность к сообщению ложной информации о себе и к сочинению фантастических историй, героем которых оказывается пациент, объясняет Сергей Горин.

Причем поражены этим синдромом в равной степени как мужчины, так и женщины, независимо от возраста.

Если в доинтернетную эпоху патологические лгуны обожали рассказывать о своем якобы близком знакомстве со знаменитостями, например, как они выпивали с Владимиром Высоцким, то теперь они собирают аплодисменты в соцсетях, где личность и описание личности фактически одно и то же, а достоверность фотографии в личном самолете проверить почти невозможно.

Как отмечает психотерапевт, неврозы в современном обществе распространены широко, а патологическая лживость невротического регистра в рамках невроза — одно из частых проявлений расстройства личности. Статистика называет разные цифры распространённости неврозов: от 10% до 40% населения, в мегаполисах таких людей больше.

Погоню за лайками можно сравнить с желанием съесть что-нибудь сладкое, когда чувствуешь голод, считает психолог Алена Ал-Ас.

С одной стороны, мгновенный результат, с другой — ожирение, проблемы с пищеварением и пр. То есть желанное подкрепление возникает, но растет разрыв между образами «я-реальный» и «я-идеальный», добавляет эксперт.

Психолог отмечает, что некоторый зазор между этими двумя образами мотивирует и показывает, к чему стремиться, но хорошо, если образ идеального «я» лежит в сфере вашего контроля — касается личных качеств, интересов, способностей, а не других людей или предметов. В противном случае, образ из вполне достижимого становится фантазийным и нереальным и быстро уводит индивида в некий оторванный от реальности мир, при этом часто причиняет серьезные страдания — ведет к глубокой фрустрации, разочарованию и депрессии. Ведь все равно человек понимает, что никаких букетов, самолетов и пароходов в реальности у него нет и не будет.

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