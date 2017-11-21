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14:10 (мск), источник: Интерфакс

Выброс рутения над Челябинской областью мог иметь космическое происхождение — ученый

Челябинск. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Источником аварийного выброса чистого рутения-106, зафиксированного на Южном Урале в сентябре, могла стать аварийная ситуация с космическим спутником — такую версию выдвинул на условиях анонимности преподаватель кафедры физики одного из вузов Челябинской области в беседе с агентством «Интерфакс-Урал».

В частности, основываясь на степени концентрации рутения-106 в Аргаяше и Новогорном, зафиксированной Росгидрометом, он предположил, что загрязнение «имеет космическое происхождение».

«Есть версия, что этот выброс связан с космическим источником,» — сказал он.

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В частности, по его мнению, такая ситуация возможна, если над этой местностью, «например, горел спутник».

Собеседник агентства пояснил, что «не видит на земле (в Челябинской области) источников, которые могли бы выбросить чистый рутений».

«Новогорный значительно ближе к Озерску, где находится ПО “Маяк”, чем Аргаяш. Если предположить, что аварийный выброс связан с “Маяком” и дальше разносился ветром, то превышение более высокое должно быть именно в Новогорном. Мы же видим, что все наоборот», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным Росгидромета, опубликованным на сайте, в Аргаяше 26 сентября было зарегистрировано превышение фона за предыдущий месяц в 986 раз, а в Новогорном — в 440 раз.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что выброс рутения из-за аварии на комбинате, «обязательно бы сопровождался выбросом других изотопов — цезия, стронция и т.д».

«С “Маяка” невозможен выброс чистого рутения. Обязательно были бы другие изотопы. Мы же не видим ничего подобного в данных Гидромета», — пояснил собеседник агентства.

В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ПО «Маяк» называются две причины, при которых рутений-106 может попадать в атмосферу.

Это может произойти при нарушении герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива.

«Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы службами радиационного контроля», — говорится в сообщении.

Кроме того, рутений-106 может попасть в атмосферу при изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на его основе.

«При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы», — отмечает пресс-служба комбината.

На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме.

ФГУП «ПО «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом») расположен в городе Озерске Челябинской области.

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