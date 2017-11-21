В Башкирии студентке, платившей кредит за «двойника», вернули стипендию

22-летняя студентка Башкирского госуниверситета Алина Акбашева сумела добиться справедливости: судебные приставы сняли с ее карты стипендию в счет чужого долга, но, наконец, вернули девушке ее средства. Выяснилось, что кредит на сумму более 100 тысяч рублей взяла ее полная тезка — дата рождения, инициалы — совпадало все.

В службах и ведомствах Алину отправляли то к одному специалисту, то к другому: несколько недель девушка была вынуждена выпутываться из сетей бюрократии. На днях 13 тысяч рублей, пропавшие с карточки, вернулись своей законной владелице.