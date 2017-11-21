Краснодар и Сочи заняли низкие места в новом экологическом рейтинге городов России
Экологический рейтинг городов России, составленный Общероссийским народным фронтом совместно с Минприроды, возглавили Набережные Челны. Москва и
Экологический рейтинг городов России, составленный Общероссийским народным фронтом совместно с Минприроды, возглавили Набережные Челны. Москва и
Рейтинг составляется с 2013 года. Нынешний документ эксперты ОНФ и Минприроды подготовили на основе данных, представленных властями крупных российских городов. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.
Лидером с точки зрения экологического управления стали Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты, оказались одними из лучших сразу в нескольких категориях: «Управление в области охраны окружающей среды», «Водопотребление и качество воды» и «Энергопотребление».
В первую тройку также вошел Воронеж. На четвертом месте — Магас, на пятом — Вологда, на шестом —
Москва оказалась на 16 месте рейтинга,
Краснодар в рейтинге занял лишь 30 место, Сочи — 41 место.
Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место — 70-е — за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.
По мнению экспертов, руководители этих городов скрывают от общественности сведения о реальной экологической обстановке, поэтому ОНФ намерен обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке.
Напомним, Кубань также не входит в список чистых регионов России. Согласно последним данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», Краснодарский край снова не вошел даже в двадцатку лидеров.