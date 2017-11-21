Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Юных гимнасток сняли с тренировки и отправили мыть унитазы
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Россияне назвали главный минус Путина
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Карасев об идее РФ о пленных ЛДНР: беспроигрышно
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
10Самые дорогие в мире картины
17:23 (мск), источник: Югополис

Краснодар и Сочи заняли низкие места в новом экологическом рейтинге городов России

Экологический рейтинг городов России, составленный Общероссийским народным фронтом совместно с Минприроды, возглавили Набережные Челны. Москва и Санкт-Петербург даже не вошли в первую десятку, сообщили «Югополису» в пресс-службе ОНФ.

Источник: Югополис

Рейтинг составляется с 2013 года. Нынешний документ эксперты ОНФ и Минприроды подготовили на основе данных, представленных властями крупных российских городов. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.

Лидером с точки зрения экологического управления стали Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты, оказались одними из лучших сразу в нескольких категориях: «Управление в области охраны окружающей среды», «Водопотребление и качество воды» и «Энергопотребление».

В первую тройку также вошел Воронеж. На четвертом месте — Магас, на пятом — Вологда, на шестом — Горно-Алтайск. Седьмую строчку занял Оренбург, восьмую — Грозный, девятую — Йошкар-Ола. Замыкает первую десятку Владикавказ.

Москва оказалась на 16 месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 26 месте.

Краснодар в рейтинге занял лишь 30 место, Сочи — 41 место.

Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место — 70-е — за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов, руководители этих городов скрывают от общественности сведения о реальной экологической обстановке, поэтому ОНФ намерен обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке.

Напомним, Кубань также не входит в список чистых регионов России. Согласно последним данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», Краснодарский край снова не вошел даже в двадцатку лидеров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Продажи электромобилей в мире взлетели на 63%
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь