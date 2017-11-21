Краснодар и Сочи заняли низкие места в новом экологическом рейтинге городов России

Источник: Югополис

Рейтинг составляется с 2013 года. Нынешний документ эксперты ОНФ и Минприроды подготовили на основе данных, представленных властями крупных российских городов. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.

Лидером с точки зрения экологического управления стали Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты, оказались одними из лучших сразу в нескольких категориях: «Управление в области охраны окружающей среды», «Водопотребление и качество воды» и «Энергопотребление».

В первую тройку также вошел Воронеж. На четвертом месте — Магас, на пятом — Вологда, на шестом — Горно-Алтайск. Седьмую строчку занял Оренбург, восьмую — Грозный, девятую — Йошкар-Ола. Замыкает первую десятку Владикавказ.

Москва оказалась на 16 месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 26 месте.

Краснодар в рейтинге занял лишь 30 место, Сочи — 41 место.

Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место — 70-е — за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов, руководители этих городов скрывают от общественности сведения о реальной экологической обстановке, поэтому ОНФ намерен обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке.