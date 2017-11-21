Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Путин познакомил Асада с сыгравшими главную роль в спасении Сирии
В России сократится количество однокомнатных квартир
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Бледанс восхитила Сеть откровенными снимками
Раздел имущества при разводе могут упростить - СМИ
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16Обрушение жилого дома в Ижевске
14:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Коммунальщики заблокировали вход в многоэтажку в Ленинском районе

Жители многоэтажки в Ленинском районе сегодня оказались в заточении: управляющая компания оцепила вход в подъезд. Нельзя было ни зайти в дом, ни выйти из него. Что же случилось, от чего пытались уберечь новосибирцев?

Источник: Вести - Новосибирск

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Осторожно! Сход снега с крыш, сосульки!» Такие таблички есть почти на каждом доме в Новосибирске. Но управляющая компания этого дома — № 40 по улице Костычева — пошла дальше и повесила вот такую сигнальную ленту. Теперь пройти к дому просто невозможно.

Ни попасть в подъезд, ни выйти на улицу — сегодня утром жители этого дома задумались было об эвакуации. Лед с крыши, по словам местных жителей, падает постоянно. Чистят редко. От крыльца до дороги — бегом, чтобы не задело… Судя по всему, на этот раз коммунальщики решили действовать решительно… Ленту натянули — и исчезли… Реальной помощи, говорят жильцы, опять не дождались.

Татьяна, жительница г. Новосибирска: «Этот козырек появился благодаря моему мужу. Здесь его не было вообще никогда. Когда мой муж оценил эти сосульки, падающие на голову, — сделали за свои деньги этот козырек, с горем пополам. Спасибо» — «Это единственная мера безопасности?» — «Единственная» — «А вы звонили?» — «Звонили сегодня утром. Диспетчер отсылает к мастерам, а мастера отсылают еще дальше».

Компания «МКС», участок № 7. Начальника на месте нет, ответ — есть: «Приходите завтра».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь