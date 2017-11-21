Коммунальщики заблокировали вход в многоэтажку в Ленинском районе

Источник: Вести - Новосибирск

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Осторожно! Сход снега с крыш, сосульки!» Такие таблички есть почти на каждом доме в Новосибирске. Но управляющая компания этого дома — № 40 по улице Костычева — пошла дальше и повесила вот такую сигнальную ленту. Теперь пройти к дому просто невозможно.

Ни попасть в подъезд, ни выйти на улицу — сегодня утром жители этого дома задумались было об эвакуации. Лед с крыши, по словам местных жителей, падает постоянно. Чистят редко. От крыльца до дороги — бегом, чтобы не задело… Судя по всему, на этот раз коммунальщики решили действовать решительно… Ленту натянули — и исчезли… Реальной помощи, говорят жильцы, опять не дождались.

Татьяна, жительница г. Новосибирска: «Этот козырек появился благодаря моему мужу. Здесь его не было вообще никогда. Когда мой муж оценил эти сосульки, падающие на голову, — сделали за свои деньги этот козырек, с горем пополам. Спасибо» — «Это единственная мера безопасности?» — «Единственная» — «А вы звонили?» — «Звонили сегодня утром. Диспетчер отсылает к мастерам, а мастера отсылают еще дальше».