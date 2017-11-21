Воронежские обладательницы джекпота в 506 млн рублей: «Никаких угроз нам не поступало»

С обывательской стороны выглядело это вполне убедительным: деньги огромные — недоброжелателей появится огромное количество. К тому же женщины удалили из всех соцсетей свои странички.

Однако в разговоре с корреспондентом «КП» Катя пояснила: после того, как их имена предали огласке и показали на всю страну лица, на них обрушилось слишком много внимания.

— Самые близкие поздравляли по телефону. Многие начали писать из любопытства в Сети. Поэтому я и решила, что нужно удалить свои аккаунты.

А информацию об угрозах девушка назвала сплетнями:

— На данный момент таких звонков и сообщений нам не поступало, — рассказала Катя.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова добавила:

— Данные о том, что жительнице Панинского района, выигравшей в лотерею крупную сумму, поступают угрозы, не соответствует действительности. В полицию не поступало сообщений о противоправных действиях в отношении данной гражданки.

Напомним, в начале ноября всю страну шокировала новость — житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. Две недели обладателя рекордного приза не могли разыскать. Было известно лишь, что лотерейный билет купили с 23 октября по 3 ноября на почте в райцентре Панино Воронежской области. И только 17 ноября вечером стал известен победитель. И назвали не просто его имя и род занятий, а показали крупным планом по федеральному телеканалу. Джекпот сорвала 63-летняя пенсионерка из Панино Наталья Власова. Оформлять выигрыш она приехала вместе со своей дочерью Екатериной Евдокимовой.

Победительница рассказала, что проверить результаты розыгрыша поручили внучке. Девочка сверяла результаты не по номеру билета, а по невыпавшим шарам. Поэтому бумажку просто отложили на полку (вот оно и затянувшиеся две недели). Когда билет уже собирались выкидывать, дочь Катя все-таки решила перепроверить лотерею. Набрала на сайте номер и не поверила глазам. Пришлось звонить на горячую линию, чтобы подтвердить информацию.

Потратить деньги они хотят на восстановление своего старенького дома. Шиковать в этой семье не привыкли. Наталья Петровна, ее муж (тоже пенсионер), 29-летняя дочка и 10-летняя внучка живут все вместе. Из дохода — пенсии и зарплата Кати в 11 тысяч рублей. Она работает секретарем в суде. Именно поэтому Наталья Власова сама печет и продает пирожки у автостанции в поселке. Также они собираются помочь выплатить кредиты родственникам, пожертвовать какую-то часть в детский дом. Размышляют и о переезде.

— Пока что не решили, куда будем перебираться. Чем буду заниматься, тоже пока что не знаю, — рассказала дочь Катя.